Il n’y a que 67 BMW M3 CRT et celui-ci est à vendre

Avec seulement 67 exemplaires produits, le BMW M3 CRT, génération E90, est une licorne authentique, l’une des M3 les plus rares, et pour cette raison, l’apparition d’une licorne à vendre est toujours un événement.

Vendue à l’origine en 2012 en Italie mais jamais immatriculée, la M3 CRT dont nous parlons aujourd’hui est le modèle numéro 24 du modèle et a «émigré» aux USA en 2016.

Bien que son propriétaire ait dépensé environ 40 mille dollars (près de 34 mille euros) pour le légaliser dans ce pays, la vérité est qu’il n’a parcouru que 514 miles (environ 827 km).

Désormais, il est annoncé en vente sur le site Web d’Autosport Designs, mais son prix est inconnu.

La BMW M3 CRT

Si vous vous demandez ce que signifie CRT, reportez-vous au «régime» en fibre de carbone étendu de ce M3. Acronyme de Carbon Racing Technology, le M3 CRT utilise un capot et des sièges avant dans ce matériau – c’était le début des pièces en CFRP (Reinforced Carbon Fiber Polymer) produites selon un nouveau procédé industriel développé pour l’avenir. i3 et i8.

En plus des pièces en fibre de carbone, l’allégement comprenait également des silencieux d’échappement en titane et certaines révisions d’équipement. Le résultat? Environ 70 kg de moins que le M3 conventionnel, dont 45 kg en raison de l’utilisation de fibre de carbone.

Pour mieux profiter de la perte de masse, la BMW M3 CRT s’est dispensée du 4.0 V8 420 ch qui équipait la M3 et a eu recours au 4.4 V8 450 ch – toujours à aspiration naturelle – de la M3 GTS encore plus spéciale. Comme ça, le M3 CRT était également équipé d’un double embrayage à sept vitesses. Les 100 km / h ont commencé à être atteints en 4,4s (4,7s dans la M3 «normale») et la vitesse maximale est passée de 250 km / h à 290 km / h.

En plus de la puissance accrue, la BMW M3 CRT dispose d’un sous-châssis arrière plus rigide, d’amortisseurs réglables, de disques plus grands et de roues spécifiques de 19 pouces avec pneus 245/35 à l’avant et 265/35 à l’arrière.