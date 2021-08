Il n’y a pas d’échappatoire ? : La Casa de Papel lance sa spectaculaire bande-annonce un mois après la première

Enfin est venu la bande-annonce si attendue pour La Casa de Papel 5. La série se termine le mois prochain sur l’écran de Netflix et le gang que j’ai su si bien échapper à la police, a aujourd’hui de sérieux et sérieux problèmes. Professeur il n’est pas là. Il n’y a pas de plan et il n’y a pas d’espoir. Mais cela ne veut pas dire qu’ils abandonnent. Tokyo mèneront ce vol et bien que nous ne sachions pas comment il se terminera, ils les mettront au bout.

Découvrez quand arrive la saison 5 de La Casa de Papel 5 et, en préambule, quels indices n’ont pas laissé l’avance.

Bande-annonce de La Casa de Papel 5 : est-ce la fin de la série ?

Le synopsis officiel nous apprend que la bande est enfermée à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures. Et bien qu’ils aient réussi à sauver Lisbonne, ils vivent l’un des pires moments de leur vie. Le Professeur, l’architecte de tous les plans et le cerveau du groupe, a été capturé par Sierra et il semble qu’il n’ait pas de dernier coup maître.

Mais ce n’est pas tout. Car en plus un nouvel ennemi bien plus dangereux va s’ajouter : l’armée.

La bande-annonce de deux minutes nous montre avec la voix off de Tokyo, interprétée par Ursula Corberó, que ce ne sera pas seulement un vol, c’est une vraie guerre, dans laquelle on ne saura pas qui peut gagner jusqu’à la dernière minute. Et bien que ces 100 heures sembleront éternelles, La Banda n’abandonnera pas et se battra pour remporter la victoire. Vont-ils réussir ? Eh bien, cela reste à voir dans la première de sa dernière saison, qui arrivera au catalogue de Netflix en un mois seulement.

Quand La Casa de Papel Saison 5 commence ?

La saison 5 de La Casa de Papel se voit en deux parties.

Le premier sortira le 3 septembre

la seconde le 3 décembre.

Le casting sera commandé par Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna. En revanche, ils complètent le casting Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, José Manuel Poga et Mario de la Rosa.

Les acteurs de la série écrite par Alex Pina Ils faisaient déjà leurs adieux à cette histoire qui avait captivé le public en 2017 sur leurs réseaux sociaux. Le plus excité était peut-être Alvaro Morte, qui en donnant vie au professeur a gagné l’affection de tous les fans.