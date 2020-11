‘Il n’y a pas de honte à cela’

La commentatrice politique Dr Wendy Osefo a rejoint Les vraies femmes au foyer de Potomac dans la saison 5 en tant que membre de la distribution à temps plein. La nouvelle femme au foyer est exceptionnellement fière de sa provenance et de son niveau de scolarité. À peu près à la moitié de la cinquième saison, des rapports ont commencé à circuler, affirmant qu’Osefo n’avait pas eu autant de succès qu’elle le prétendait parce qu’elle était censée se noyer dans une dette de prêt étudiant. La nouvelle femme au foyer a applaudi ces affirmations dans une série de tweets.

Le Dr Wendy Osefo a rejoint « Les vraies femmes au foyer de Potomac » dans la saison 5

Présenté aux autres dames par Candiace Dillard, le Dr Wendy Osefo est devenu un membre à plein temps de la distribution de la populaire émission de téléréalité dans la cinquième saison. Alors qu’elle semble avoir de bonnes relations avec la majorité des femmes au foyer, Osefo et Karen Huger se font la tête en permanence.

Le commentateur politique s’est senti offensé.La Grande Dame a prétendu que les deux ne se connaissaient pas alors qu’ils avaient l’histoire assis ensemble sur un tableau. De plus, elle voulait que Huger tienne Monique Samuels pour responsable de l’attaque physique de Dillard lors d’une vive dispute.

Cependant, le propriétaire du parfum a maintenu une position «neutre» et a refusé de choisir un côté, comme elle pensait qu’Osefo voulait qu’elle le fasse. Huger et Osefo se sont disputés avant de partir pour le Portugal alors que la nouvelle femme au foyer estimait que la grande dame se moquait de sa vaste éducation.

Dans une interview du 9 novembre avec YouTuber DJ Richie Skye, Huger a déclaré qu’elle révélerait le vrai problème entre elle et Osefo lors de la réunion.

Des rapports ont fait surface affirmant qu’Osefo avait une dette d’études massive

Un jour après RHOP saison 5 épisode 10 diffusé, le média All About the Tea a publié une exclusivité avec un parent anonyme du mari d’Osefo, Eddie. Selon la source, la nouvelle femme au foyer serait issue d’une «tribu maudite» et se noie dans la dette étudiante.

Le point de vente a rapporté qu’Osefo a besoin du chèque de paie de Bravo parce qu’elle est censée être la professeure agrégée la moins payée de l’Université Johns Hopkins.

De plus, le parent a affirmé que le couple avait récemment acheté une maison de 695000 € à l’extérieur de Potomac en juin 2019 et avait dû financer la majeure partie de l’achat.

La source a également révélé que les deux hommes auraient une dette de prêt étudiant de plus d’un million de dollars, bien qu’ils se présentent comme ayant réussi. Cependant, le couple a obtenu plusieurs diplômes au fil des ans, il est donc compréhensible qu’ils aient encore un équilibre.

Osefo répond aux rapports dans une série de tweets

La nouvelle femme au foyer a tweeté un lien vers un article de Showbiz 45Secondes.fr du 19 novembre détaillant sa prétendue dette étudiante.

Dans sa légende, elle a affirmé qu’elle ne devait pas autant que le nombre indique et a admis qu’elle, «comme plus de 40 millions d’Américains, y compris le président Obama», a demandé des prêts étudiants pour payer ses études universitaires.

JE SALUE tous ceux qui, malgré les obstacles auxquels ils ont été confrontés, ont continué à atteindre une éducation. Arrêtons d’essayer de faire honte à moi et aux autres qui ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche, et travaillons plutôt ensemble pour créer des politiques pour annuler la dette de prêt étudiant ‍. #RHOP – Dr Wendy Osefo (@WendyOsefo) 17 novembre 2020

Dans un tweet de suivi, la commentatrice politique a noté qu’elle «salue» ceux qui ont demandé un diplôme «malgré les obstacles auxquels ils sont confrontés». De plus, Osefo a encouragé les gens à ne pas «faire honte» à ceux qui ont dû contracter des prêts, mais plutôt à se concentrer sur la façon de «créer des politiques pour annuler la dette des étudiants».

Elle a ensuite retweeté les candidates à la Chambre des États-Unis, Alexandria Ocasio-Cortez et Ayanna Pressley, qui partageaient des vues similaires sur la dette étudiante. Les vraies femmes au foyer de Potomac diffusé le dimanche à 9 / 8c sur Bravo.

