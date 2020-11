Il n’y a pas assez d’applications d’appel vidéo, donc Fortnite est « devenu » un

Fortnite ajoute la possibilité d’appels vidéo de groupe à ses options de jeu grâce à son union avec Houseparty.

Fortnite a introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités depuis son explosion telles que jeu vidéo que tout le monde veut avoir. Au fil du temps, les saisons, les missions quotidiennes, les événements spéciaux avec des récompenses limitées et même concerts en direct d’artistes de renommée mondiale comme J Balvin ou Travis Scott.

Il n’y a donc aucun doute sur la détermination d’Epic à rendre chaque jour son jeu vedette plus attractif, même si son indéniable popularité a sans aucun doute aidé.

Dans cette ligne d’amélioration du produit, les utilisateurs de Fortnite pourront très bientôt profiter de la fonction de appels vidéo dans vos jeux avec des amis nativement et intégré, bien que pour cela ils auront besoin de l’aide précieuse de votre smartphone et Houseparty.

Initialement disponible uniquement pour PC, PS4 et PS5

L’opération est vraiment simple mais pour cela vous devez avoir plusieurs choses. Le premier, bien sûr, est le jeu, et pour l’instant il devrait être sur PC, PS4 ou PS5, bien que son expansion sur d’autres plates-formes soit attendue à l’avenir.

Ensuite, vous devez avoir l’application Houseparty sur votre appareil Android et liez vos comptes Houseparty et Epic. Une fois terminé, le Option « Mode Fortnite » que vous devez activer.

Une fois tout cela fait, à partir de l’application mobile que vous créez une fête entre amis (ce qui a été un appel vidéo de groupe) et cela sera vu dans le côté gauche de l’écran lorsque vous jouez à Fortnite. Bien que Houseparty vous permette d’ajouter jusqu’à 10 amis, seulement quatre seront vus dans le jeu, spécifiquement les quatre plus actifs.

Houseparty sera une « webcam »

La mission de Houseparty ici est fonctionne comme une webcam, ce sera la caméra utilisée pour vous enregistrer. Un aspect intéressant est que lorsque vous êtes en mode Fortnite, l’application recadrera automatiquement votre silhouette et le mettra sur un fond coloré. Si vous disparaissez de l’image pour une raison quelconque (aller à la salle de bain, par exemple), l’application n’affichera que le fond coloré.

L’inclusion de caméras dans les jeux multijoueurs en ligne est un aspect très à la mode ces derniers temps, plusieurs YouTubers populaires utilisant ce mécanisme lorsqu’ils jouent à Among Us, par exemple. Pour le moment on ne sait pas si Epic étendra la fonction à d’autres jeux de son catalogue, bien que nous imaginions que de nombreuses possibilités dépendront de son acceptation dans Fortnite.

