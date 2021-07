Il n’y a aucun transfert de sauvegarde dans DOOM Eternal sur PS5

Doom Eternal

JEUX VIDEO.COM : 18/20 "NOUVEAU BOSS DU FAST FPS GAMEKULT : 9/10 "LE ROI EST DE RETOUR <b>Slayer 2.0</b> : Libérez la puissance écrasante du DOOM Slayer. Avec une nouvelle armure et un équipement amélioré vous êtes plus rapide et mortel que jamais <b>Prenez part au mode BATTLEMODE</b> : BATTLEMODE est la nouvelle expérience multijoueur en 2 contre 1, entièrement conçue par id Software. Un DOOM Slayer armé jusqu'aux dents affronte deux démons contrôlés par des joueurs pour trois manches d'intense combat à la première personne <b>Une nouvelle classe de démons </b>: Détruisez encore plus de démons, chacun possédant ses propres attaques et compétences. Les favoris des fans font leur retour, tandis qu'une horde de tout nouveaux démons se joint à la fête <b>Une toute nouvelle invasion </b>: En tant que Slayer, permettez à d’autres joueurs d'envahir votre campagne en les laissant incarner des démons. Ou à l’inverse, rejoignez les rangs des damnés en tant que démon et en envahissant la campagne d'un ami ou d'un autre joueur