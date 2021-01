Il n’y a «  aucun doute  », Kate Middleton a «  grandi en confiance  » alors qu’elle se prépare à être reine

Lorsque les fans royaux ont rencontré pour la première fois Kate, duchesse de Cambridge, elle était une étudiante timide qui a attiré l’attention du prince William. Près de deux décennies plus tard, Kate est la femme de William et elle sera un jour reine consort. Kate a considérablement changé depuis son mariage dans la famille royale en 2011.

Selon un initié royal, il n’y a «aucun doute» que Kate a «gagné en confiance» alors qu’elle continue de se préparer à son futur rôle dans la monarchie.

Kate Middleton était nerveuse à propos de son premier Noël avec la reine Elizabeth

Kate et William sont sortis ensemble pendant près d’une décennie avant de se marier. La duchesse n’a passé son premier Noël avec la reine à Sandringham qu’après avoir épousé William en 2011. Même si elle faisait déjà partie de la famille royale, Kate était toujours incroyablement nerveuse lors de ses premières vacances avec Sa Majesté.

Lors de la spéciale ITV 2016 Notre reine à quatre-vingt-dix, Kate a rappelé son premier Noël à Sandringham. Elle a admis qu’elle se demandait quoi offrir à la reine comme cadeau de Noël.

«Je pensais:« Mon Dieu, que dois-je lui donner? J’ai repensé à ce que je donnerais à mes propres grands-parents. Et j’ai pensé: «Je vais lui faire quelque chose. Ce qui aurait pu mal tourner, mais j’ai décidé de préparer la recette de chutney de ma grand-mère », a révélé Kate, selon le magazine People.

Kate dit que le cadeau a fini par être un grand succès, et elle a remarqué le lendemain qu’il était sur la table. Elle pense que ce simple geste a beaucoup aidé. La duchesse a ajouté que la reine faisait cela pour montrer sa prévenance et son «souci de s’occuper de tout le monde».

La reine Elizabeth et le prince Philip sont reconnaissants envers la duchesse de Cambridge

Selon l’expert royal Ingrid Seward, la reine Elizabeth et le prince Philip sont extrêmement reconnaissants envers Kate. le Prince Philip a révélé l’auteur a expliqué que Kate «est un joyau» et une «beauté» qui a apporté «une bouffée d’air frais dans la famille Windsor».

Au cours des dernières années, Seward affirme que Kate et la reine ont développé un lien étroit. De plus, Kate est extrêmement populaire auprès du public britannique. Et l’expert royal prétend que c’est extrêmement important.

«Elle est magnifique et ne prend jamais une mauvaise photo», a expliqué Seward à Fox News. «Et dans ce monde visuel dans lequel nous vivons, il est important de voir quelqu’un qui sera une future reine comme une beauté, ce qu’elle est. Mais elle travaille aussi dur.

Même si Kate a ses défauts, Seward a souligné qu’elle ne les montrait pas. Elle a également noté que le prince Philip aime vraiment Kate. L’auteur a expliqué que le duc d’Édimbourg apprécie que Kate soit «un peu plus une fille à l’ancienne que Diana [the late Princess of Wales] ou Meghan [Duchess of Sussex]. »

Kate Middleton a beaucoup en commun avec la reine Elizabeth

Lorsque Kate s’est mariée pour la première fois dans la famille royale, les médias britanniques n’ont pas tardé à la comparer à la mère de William, feu la princesse Diana. Cependant, selon l’auteure royale Victoria Murphy, Kate a beaucoup plus en commun avec la reine Elizabeth.

Murphy a déclaré à Yahoo UK que Kate avait plus en commun sur le plan de la personnalité avec la reine. Ce ne sont pas des extravertis, mais «tranquillement sûrs d’eux-mêmes avec un amour du plein air et la capacité de compartimenter».

L’auteur a noté que Kate est plus un joueur d’équipe qu’un leader, et plus un auditeur qu’un causeur. Elle pense que ces qualités sont «bien adaptées» à ses rôles actuels et futurs dans la famille royale.

« Il ne fait aucun doute que Kate a énormément grandi en confiance depuis son arrivée dans la famille royale », a déclaré Murphy. «Au début, elle était très désireuse d’apprendre les ficelles du métier et de se tourner vers les autres pour savoir ce qu’elle devrait faire et vous pouviez le sentir.

Murphy a ajouté que Kate a progressivement commencé à prendre les devants et qu’elle a l’impression d’être une «force motrice» en ce qui concerne les causes qu’elle et William assument et la manière dont ils abordent leur travail.

L’auteur royal Angela Levin a convenu que Kate avait définitivement gagné en confiance avec le temps. Maintenant qu’elle connaît les ficelles du métier, elle est plus détendue. Levin a également souligné le fait que Kate est maintenant une mère, et cela a fait une «énorme différence» dans la façon dont elle affronte la vie en tant que future reine consort.