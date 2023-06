« Il nous a donné six mois à vivre » : quand NVIDIA était sur le point de faire faillite et que SEGA est devenu son seul sauveur

NVIDIA est déjà l’une des entreprises les plus précieuses de la planète. L’entreprise technologique américaine a récemment atteint, et pour la première fois de son histoire, une capitalisation boursière de plus d’un billion de dollars, ce qui lui a permis de côtoyer les plus grands du secteur comme Apple, Microsoft et Google. Cependant, elle n’a pas toujours joui de cette santé financière enviable.

À ses débuts, peu de temps après sa création, elle était sur le point d’être mise à l’écart du secteur des cartes graphiques, mais a reçu l’aide d’une société japonaise qui lui a permis de rester dans la course. Sans cet événement, le destin des créateurs des célèbres produits GeForce aurait pu être bien différent. Remontons le temps pour en savoir plus sur cette histoire.

SEGA, le partenaire qui a fini par être bien plus que ça

Le 5 avril 1993, NVIDIA a été fondée par trois ingénieurs passionnés par innovation technologique et informatique. Jensen Huang, qui avait été directeur de LSI Logic et concepteur de microprocesseurs chez AMD ; Chris Malachowsky, qui avait été chez Sun Microsystems, et Curtis Priem, qui avait conçu des puces graphiques chez IBM.

Les fondateurs envisageaient un avenir dans lequel les jeux vidéo joueraient un rôle important. Mais le développement de ce secteur nécessiterait du matériel spécialisé, et c’est justement là qu’ils ont voulu se démarquer. Comme Huang l’a reconnu dans une interview avec Fortune, ce rêve a commencé avec seulement « 40 000 € en banque » (environ 93 000 € aujourd’hui).

Avec pour mission de créer du matériel graphique 3D pour les jeux et autres applications multimédias, la société a été créée dans un petit bureau à sunnyvale, Californie. L’objectif était ambitieux, mais l’espace de travail était plutôt modeste. Les employés déjeunaient autour d’une table de ping-pong et partageaient des salles de bains avec d’autres entreprises.

NVIDIA NV1

Grâce à des investissements extérieurs supplémentaires, NVIDIA a obtenu les ressources nécessaires pour lancer et introduire son premier produit commercial : la carte graphique NV1. Il s’agit d’une proposition qui offrait des graphismes 2D et 3D, un son intégré et même une compatibilité avec les jeux et manettes Sega Saturn (l’un de ses avantages était qu’elle promettait de profiter des jeux de console portés sur PC).

La carte graphique NV1 a été lancée sur le marché grand public en 1995 par Diamond sous le nom de Diamond Edge 3D, mais a été loin d’être un succès commercial. L’une des raisons pour lesquelles on pense que cette proposition de NVIDIA aurait pu être défavorable était son prix élevé, dû à l’intégration du son et de la vidéo sur la même carte.

À ce moment-là, l’équilibre financier du constructeur commençait à afficher des chiffres dans le rouge, mais un contrat avec SEGA devenait un espoir. La firme américaine se chargea de développer le système graphique de la console nouvelle génération de la firme japonaise (console qui finira par s’appeler SEGA Saturn).

Le projet a bien progressé pendant les premiers mois, mais il est arrivé un moment où NVIDIA a été confronté à l’un des carrefours les plus difficiles de son histoire : il a découvert que toute la technologie qu’ils avaient développée J’ai eu la mauvaise approche et qu’il se dirigeait avec SEGA vers une impasse.



NVIDIA RIVA 128

« Après un an de développement, nous avons réalisé que notre architecture avait la mauvaise stratégie. Il était techniquement médiocre et Microsoft était sur le point d’annoncer Windows 95 Direct 3D avec mappage de texture inverse et triangles (mappage de texture inversée) », a rappelé Huang dans un discours d’ouverture à l’Université nationale de Taiwan.

Jusqu’à cette époque, la technologie NVIDIA était basée sur un concept complètement différent connu sous le nom de mappage de texture avant (cartographie directe de texture). S’ils adoptaient une chemin différent de Windowsils finiraient par mettre sur le marché une solution graphique incompatible avec le système d’exploitation dominant et, éventuellement, avec le reste de l’industrie.



SEGA Saturne

Les problèmes de la société de cartes graphiques, cependant, ne se sont pas arrêtés là. Ils n’étaient pas en mesure de concrétiser le partenariat avec SEGA, mais ils ne pouvaient pas non plus résilier leur contrat. Sans l’argent du règlement, NVIDIA fait face à un gouffre économique.

« Nous avons contacté le PDG de SEGA et lui avons expliqué que notre approche n’était pas la bonne, qu’il devrait trouver un autre partenaire. Et que nous n’avons pas pu terminer le contrat. Nous devions arrêter, mais nous devions être payés ou NVIDIA finirait par faire faillite », a ajouté l’actuel responsable de la société graphique.

Malgré les circonstances, SEGA a décidé de les soutenir. « Il nous a donné six mois à vivre », se souvient Huang. Pendant cette période, NVIDIA a canalisé ses ressources pour repenser sa stratégie en un temps record et a ainsi réussi à développer une nouvelle unité de traitement graphique, la RIVA 128, qui a adopté la compatibilité Direct3D et a fini par être un succès. SEGA, pour sa part, a construit la console Saturn avec des solutions graphiques, NEC et VideoLogic 2. Le reste appartient à l’histoire.

Images: fritzchens fritz | SEGA | Nvidia

