Il n’était pas encore Superman : le plus gros échec d’Henry Cavill

Depuis qu’il a rejoint CC avec son interprétation acclamée de Superman, Henri Cavill a réussi à se consacrer comme l’un des acteurs préférés de la dernière décennie. Et c’est qu’après avoir fait partie de la franchise de super-héros, il a rapidement intégré des projets très réussis dans sa filmographie. Par exemple, le 17 décembre, la deuxième saison de la série sera diffusée Le sorceleur pour Netflix. Mais tous n’ont pas été des succès dans la carrière de l’acteur.

Depuis son plus jeune âge, le Britannique de 38 ans rêve de devenir une figure de renom. Et il a travaillé très dur pour y parvenir : dans son école, il a rejoint toutes les œuvres théâtrales, même si cela lui valait de passer par une expérience de harcèlement contre son physique très douloureux. Mais sa passion a toujours été très forte et il n’a pas abandonné ses études, ainsi que la persévérance pour se présenter aux auditions.

C’est pour ses 18 ans qu’il obtient son premier rôle au cinéma pour lagune, le film réalisé par Dennis Berry en 2001. Son talent a rapidement ébloui différents producteurs qui ont continué à l’associer à des projets un peu plus importants. Cavill avait un rêve : se défaire d’un personnage connu qui lui apporterait une renommée mondiale. Ce n’était pas Superman ! Il s’agissait plutôt James Bond.

C’était peut-être le plus grand échec de l’acteur britannique, qui aspirait à être l’interprète de l’agent 007 mais a finalement perdu contre Daniel Craig, ainsi que contre Hugh Jackman, Idris Elba, Tom Hiddleston, Jude Law ou Damian Lewis. À ce jour, Henry assure que «ça aurait été un rôle amusant”. Cependant, il était clair que ce n’était pas le moment idéal pour participer au film et que la vie porterait ses fruits des années plus tard.

Ce n’est pas la seule fois où il est resté sans incarner un rôle qui l’intéressait vraiment : la même chose s’est produite avec Homme chauve-souris dans la trilogie de Christopher Nolan qui a été laissée à balle chrétienne, ainsi qu’avec Cédric Diggory à partir de Harry Potter Oui Edward Cullen à partir de crépuscule, Les deux Robert Pattinson. Les échecs d’Henry Cavill semblent avoir été laissés pour compte : aujourd’hui, il n’est pas seulement le visage associé à Superman, mais il joue dans un phénomène du N rouge et est l’un des acteurs les plus aimés des téléspectateurs.

