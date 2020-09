Il ne reste que si …: Messi fait-il chanter le FC Barcelone avec Suárez?

Il est définitivement parti, dit-on de Lionel Messi. Maintenant, le vent pourrait tourner – et la superstar du football argentin resterait avec le FC Barcelone. Cependant, il semble dicter les conditions pour cela. Et cela a à son tour un impact jusqu’en Italie.

Le journal sportif espagnol “Marca” ne connaissait plus les limites du classement. “La planète du football dépend de Messi”, écrit le journal. Le ténor argentin n’est pas très différent: “Le monde se tourne vers Barcelone”. Mais celui sur qui tout tourne reste silencieux et fait attendre tout le monde et spéculer.

Sur son domaine de Castelldefels, au sud-ouest de Barcelone, Lionel Messi, 33 ans, semble toujours se demander avec sa famille ce qu’il faut faire. “Marca” a déjà énuméré les avantages et les inconvénients. Certains médias ont rapporté que Messi avait toujours le droit de résilier unilatéralement son contrat conformément à une clause et même de pouvoir quitter le club gratuitement.

Ce que Messi ne veut pas, cependant, c’est un départ moche voire sale du club où il est devenu six fois footballeur mondial. Messi ne veut pas aller au tribunal avec le club qui l’a accepté alors qu’il n’avait que 13 ans, ce qu’il devrait faire si lui et le club insistaient sur leurs positions. Pour leur part, les responsables de l’association ont souligné que la clause était expirée depuis longtemps. On dit qu’il devait entrer en vigueur le 10 juin. Du fait de la pandémie corona, estime Messi, un retard est possible à cet égard, comme à la fin de la saison.

L’avenir dépend du copain?

Il a maintenant été rapporté en Italie que la superstar argentine pourrait même bloquer le transfert du partenaire de grève Luis Suárez à la Juventus Turin. Selon le rapport “Corriere dello Sport”, Messi veut s’assurer que son ami uruguayen ait également un avenir avec les Catalans s’il reste au FC Barcelone.

Plus précisément: le père Jorge Messi aurait clairement indiqué lors d’une conversation avec le patron du club Josep Maria Bartomeu que Suárez était essentiel si Messi devait décider de ne pas partir. Au moins, Messi Senior n’avait pas non plus exclu cette option. Il avait rencontré son fils à Castelldefels jeudi et est rentré à Barcelone, à 20 kilomètres de là, environ une heure et demie plus tard.

Les coéquipiers de Messi, et plus récemment Philippe Coutinho après son prêt au FC Bayern Munich, ont déjà repris les préparatifs de la nouvelle saison. Messi boycotte toujours l’entraînement sous la direction du nouvel entraîneur Ronald Koeman.