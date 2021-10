Il ne manque rien! Ils révèlent quand la deuxième bande-annonce de Spider-Man: No Way Home sort

in

Nous approchons petit à petit de la première mondiale de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, l’un des films les plus attendus de l’histoire de Univers cinématographique Marvel. À la mi-août, la bande-annonce est arrivée et a pratiquement franchi les barrières d’Internet avec ses millions de vues, mais nous voulons tous en voir plus. A quand la seconde avance ? Il y a déjà un rendez-vous !

C’est le 23 août que le grand aperçu de la nouvelle suite de Spidey, après une semaine d’attente en raison des rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Selon les chiffres officiels, Le teaser a établi le record de vues mondiales au cours des premières 24 heures avec 355,5 millions de vues, dépassant celui de Avengers : Fin de partie, qui en comptait 289 millions.

Ceux qui ont été montrés nous montrent clairement que Pierre Parker Il est devenu l’ennemi de New York après avoir été accusé du meurtre de Mysterio et ce dernier a révélé son identité. Pour renverser sa situation, il s’approche Docteur étrange pour qu’avec un sort il résolve sa vie, mais quelque chose ne va pas et finalement le multivers se déchaîne dans le MCU.

Le fandom a été abasourdi par deux événements : l’apparition de l’un des explosifs du Bouffon Vert et la présence de Alfred Molina : Docteur Octopus, répétant son rôle de Spider-Man 2 (2004). Pour cette raison, plusieurs commentaires ont émergé indiquant que Les versions de Peter Parker de Tobey Maguire et Andrew Garfield seront également de la partie. En plus que Jamie Foxx en électro c’est confirmé.

+ Quand sort la deuxième bande-annonce de Spider-Man : No Way Home ?

Tel que rapporté par Daniel Richtman, la deuxième bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrivera fin octobre. Bien que ni Sony ni Marvel Studios n’aient fait écho à cela, l’initié était celui qui a signalé quand le premier teaser allait sortir et les données provenaient d’une bonne source, puisqu’elles ont été publiées quand il avait dit. Ce sera un nouveau regard sur ce que nous verrons de manière complète sur 17 décembre dans les théâtres.

