Il le veut ainsi : regardez Drake rejoindre les Backstreet Boys pour une performance surprise

Les Backstreet Boys ont eu un invité surprise spécial pour les fans lors d’un récent concert à Toronto.

Avant leur rappel pour terminer leur spectacle sur la scène Budweiser le samedi 2 juillet, le groupe emblématique a été rejoint par nul autre que Drake, originaire de Toronto, pour interpréter leur tube de 1999 « I Want It That Way ».

Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell et Kevin Richardson portaient les tenues de scène entièrement blanches coordonnées, tandis que le rappeur portait un t-shirt graphique noir et une paire de jeans délavés pour se déchaîner sur scène.

Tout au long de la performance, qui a été partagée sur les Twitter, Drake a dansé et chanté sur la chanson à succès, tendant son micro vers la foule pour les encourager à chanter. À mi-parcours, Dorough a même commencé à faire du freestyle et à chanter une partie du hit de Drake en 2013 « Hold On, We’re Going Home », qui a semblé impressionner le rappeur.

« J’aime ça! » On pouvait entendre Drake dire, un sourire aux lèvres.

À la toute fin de la chanson, le chanteur « In My Feelings » a eu son moment solo pour conclure la chanson, en chantant la dernière ligne, « Parce que je le veux comme ça » avant d’embrasser Carter, McLean et Littrell sur scène. Les six interprètes se sont ensuite donné la main et ont salué les fans.

« Quoi de mieux que Je le veux comme ça ? » le poste sur Twitter lis. « Je le veux de cette façon…. f/ @Drake.

Sur son propre compte Instagram, Drake a partagé un extrait de son moment en solo, sous-titrant le message : « Quand elle dit qu’elle en a fini avec les hommes de cette génération et demande pourquoi je vis seule… »

Drake et les Backstreet Boys ont partagé des clips supplémentaires de l’apparition surprise sur leurs histoires Instagram, y compris une photo des six interprètes sur scène partagée par le rappeur. Pour sous-titrer le message, le quadruple lauréat d’un Grammy a simplement écrit : « J’ai vraiment réussi… »

Drake a célébré la collaboration surprise sur son histoire Instagram. Drake/Instagram

Sur les réseaux sociaux, les fans et les autres célébrités ont célébré la collaboration inattendue, y compris une explosion du passé pour le rappeur.

Lauren Collins, qui a déjà joué dans « Degrassi : la prochaine génération » avec Drake, a commenté de manière hilarante son message : « Mon premier concert en 2001, je suis presque sûr que vous y étiez aussi. »

« Nous avons tous chanté » Je le veux comme ça « depuis que nous sommes enfants, mais Drake vient VRAIMENT de frapper le » Je le veux comme ça « », a commenté le producteur Benny Blanco.

Les fans ont également rapidement souligné à quel point Drake semblait excité sur scène avec le groupe.

« J’adore comment Drake vit sa meilleure vie lol », a écrit un fan sur Twitteravec un autre utilisateur ajouter« Lmao drake fan girling juste. »

Un autre fan a écrit : « Est-ce que @Drake est le 6e @backstreetboys 😉 J’adore voir ça. »

Drake n’était pas non plus le seul invité célèbre à avoir assisté au spectacle des Backstreet Boys à Toronto. Sur son propre Instagram, McLean a partagé une courte vidéo mettant en vedette la star de « Schitt’s Creek », Annie Murphy. Dans la vidéo, McLean a imité les gestes de la main du personnage de Murphy Alexis Rose dans la série avant d’ajuster l’une des lignes emblématiques de la série « Ew, David! » mais remplaçant au nom de McLean, ce qui le fit éclater de rire.

Les Backstreet Boys participent actuellement à leur DNA World Tour, qui a débuté en mai 2019, mais a finalement été interrompu en mars 2020 en raison de la pandémie. Les dates de tournée restantes ont été reportées pour se poursuivre tout au long de 2022 et se terminer en mars 2023.

En avril, les Backstreet Boys se sont assis avec AUJOURD’HUI lors de leur spectacle à Las Vegas au Colosseum du Caesars Palace, leur premier spectacle après le report temporaire de la tournée. McLean a parlé de la longue carrière du groupe et de ses nombreuses chansons à succès, expliquant : « Être la ‘bande originale’ de la vie des gens pendant près de 30 ans est une bénédiction absolue. »

«Quand vous venez à notre émission, peu importe ce qui se passe dans votre vie personnelle, bon, mauvais ou indifférent, pendant deux heures, vous pouvez oublier cela. Vous pouvez vous perdre », a-t-il ajouté.

