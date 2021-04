Il l’a expulsé d’un magasin et a découvert plus tard qu’il était Adam Sandler: vidéo virale

Alpinestars Tech-Air Race-e gilet airbag Seulement dans des magasins sélectionnés pour Moto Noir alpinestars - L

Le système Tech-Air a été développé pour être utilisé avec des vestes compatibles avec les systèmes d'airbag. Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent accroître leur sécurité. En raison de la complexité de ce système Tech-Air, nous recommandons une consultation intensive, que vous pouvez obtenir auprès de notre personnel dans nos succursales, qui sont spécialement formés par le fabricant. Vous pouvez voir quel magasin a le gilet en stock à un moment donné dans la disponibilité du magasin. Protection gonflable complète pour le haut du corps : protège le dos, les épaules, les reins, le thorax et la partie supérieure de l'abdomen. Les capteurs électroniques sont fixes et intégrés discrètement dans la structure du système (au niveau des épaules), ce qui signifie que le gilet est entièrement autonome et peut donc se porter avec différentes vestes compatibles. Matière extérieure mélangeant un tissu textile mesh robuste et résistant et un tissu polyester au niveau des épaules et du haut du corps pour une forme sûre et parfaitement ajustée. Tenue à la coupe près du corps permettant toutefois une liberté de mouvement totale du conducteur. Ceinture élastique amovible et réglable en hauteur avec fermeture autoagrippante pour un ajustage optimal. Doublure en mesh 3D noire sur toute la surface pour une ventilation et une respirabilité optimisées. Les fermetures éclair YKK dotées d'un marquage couleur permettent une fixation rapide et sûre du gilet sur la veste / la combinaison extérieure. L'appareil de commande de l'airbag (Airbag Control Unit / ACU) du système Tech-Air est intégré dans une protection dorsale robuste en polymère. Celle-ci se distingue par la construction ergonomique des plaques qui suit les contours naturels du dos grâce à sa forme adaptée au corps. L'appareil de commande de l'airbag du système Tech-Air se trouve à l'intérieur du gilet pour une bonne étanchéité afin de garantir une performance par tous les temps. La préservation des fonctions du gilet et des différents composants a été prouvée pour des températures comprises entre -10 °C et +50 °C. L'appareil de commande de l'airbag du système Tech-Air comporte des raccordements (deux pour la version Street-e et un pour la version Race-e) permettant au conducteur de combiner le gilet à une veste extérieure rapidement et en toute simplicité. L'appareil de commande de l'airbag est conforme au standard européen ECE R10 04 garantissant la qualité électromagnétique et la stabilité de l'appareil. Le système Tech-Air utilise une batterie lithium-ion certifiée intégrée avec une durée d'utilisation de 25 heures et une durée de chargement de 6 heures. Le chargeur micro USB (inclus) permet un chargement pratique du système : 1 heure de chargement correspond à 4 heures d'utilisation sur route. Les pompes à cartouches d'argon sont certifiées selon le standard ISO 14451 ; c'est-à-dire qu'elles ne peuvent se déclencher que lorsque l'unité électronique les active. Ce standard garantit également la...