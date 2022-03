Il l’a encore fait: Netflix a annulé une série bien-aimée après sa deuxième saison

Netflix

Netflix a une nouvelle manie : annuler des séries et, jusqu’à présent cette année, il y a déjà eu plus de cinq bandes qui ont été suspendues. Découvrez lequel est ajouté à la liste.

© GettyNetflix

Nul doute que derrière le N rouge de Netflix il y a un grand empire sous la forme d’une entreprise qui, chaque fois que possible, cherche la possibilité de continuer à croître. À tel point que, tout comme ils parient sur de grands succès, ils cherchent aussi des moyens de laisser derrière eux différents projets qui n’ont pas été efficaces. Cependant, tout indique que ce type de décisions est déjà devenu une habitude pour le géant du streaming.

Eh bien, il s’avère que tout au long de 2021, plus d’une fiction a été annulée et, sans aucun doute, 2022 ne pouvait pas faire exception. Au cours des trois premiers mois de l’année, la société de production a déjà suspendu plus d’un projet. Mais, ce genre d’actions a toujours des conséquences du fait qu’elles reçoivent diverses critiques de la part des fans. En effet, ce sont généralement des bandes très appréciées et consultées par les utilisateurs.

Pourtant, ces dernières semaines, il semblait que l’idée d’annuler les fictions avait pris fin, mais non ! Netflix l’a encore fait. Désormais, la production qui cessera de diffuser après sa deuxième saison n’est ni plus ni moins que Le club des baby-sitters. Cette bande a été créée, pour la première fois, en 2020 et a fait sensation dans le monde entier. A tel point que le géant du streaming n’a pas hésité à la renouveler pour une deuxième saison.

Et après une longue attente, Il y a cinq mois, la nouvelle édition tant attendue est arrivée. Cependant, il semble que les huit nouveaux épisodes n’aient pas répondu aux attentes attendues.. Apparemment d’après ce que tu as posté Le Hollywood Reporter, la décision de mettre fin Le club des baby-sitters cela a à voir avec le fait que ses statistiques n’étaient pas si bonnes et ont commencé à baisser après la première semaine de sortie.

Selon ledit média, la série n’apparaissait même pas dans la liste du TOP 10 des plus reproduites même dans le premier mois de publication. Sans aucun doute, ne pas atteindre ou jeter un coup d’œil dans le classement le plus important au cours du premier mois de la première génère un gros problème d’investissement pour la plateforme. Par conséquent, après avoir vu les faibles résultats et les chiffres générés par cette série, ils ont décidé de ne plus y investir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂