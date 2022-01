Il l’a avoué ! Andrew Garfield aimait mentir aux fans de Spider-Man

merveille

L’acteur a déclaré qu’il aimait mentir aux fans et aux journalistes au sujet de son implication dans Spider-Man: No Way Home. Des détails!

© IMDbAndrew Garfield

Spider-Man : Pas de chemin à la maison c’était sur toutes les lèvres avant son arrivée au cinéma. Bien sûr, les fans de wall-crawler voulaient désespérément confirmer si le SpiderVerse aurait lieu sur la bande ou non. De cette façon, les acteurs Andrew Garfield et Tobey Maguire ils ont été approchés avec les mêmes questions encore et encore, pour voir si à un moment donné ils laissaient des indices sur le film.

Bien sûr, l’un d’eux a été visé avec plus de persévérance par la presse : Andrew Garfield. Le jeune artiste faisait la promotion de son film Tic, Tic Boum ! et de cette façon il a été obligé de visiter différents médias, facilitant le journalisme la possibilité de l’interroger sur le blockbuster de l’année, Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Les mensonges d’Andrew Garfield

Ce qui est certain, c’est que Andrew Garfield Il a nié le SpiderVerse encore et encore, affirmant qu’il n’était pas dans le film. Tom Holland, allant même jusqu’à dire que si les fans avaient cette mentalité pour voir le film « Ils seraient déçus ». Rien n’est plus éloigné de la réalité ! La réunion des Spideys a eu lieu, les salles ont éclaté d’applaudissements à chaque fois que les wall-crawlers se sont rencontrés et Andrew Garfield Il est entré dans l’histoire comme un grand menteur.

« C’était stressant, je ne vais pas mentir, mais aussi étrangement agréable. C’était comme ce jeu de loup-garou massif auquel je jouais avec des journalistes et des gens qui devinaient, et c’était très amusant. Il y a eu des moments où j’ai dit : ‘Mon Dieu, je déteste mentir. Je n’aime pas mentir et je ne suis pas doué pour mentir, mais j’ai continué à le présenter comme un jeu. Et j’ai continué à m’imaginer purement comme un fan de ce personnage, ce qui n’est pas difficile à faire. », a fait remarquer l’acteur en s’adressant à The Wrap.

Il semble qu’Andrew n’était pas tout à fait à l’aise de mentir, mais se mettre sûrement à la place des fans l’a aidé à mener à bien sa campagne de mensonges. Garfield a dû conclure que pour chaque fan de Spidey, la surprise de recevoir le SpiderVerse sans spoilers est un « Un rêve devenu réalité » et la réponse des grandes masses à ce film semble lui avoir donné raison.

