« Il garde probablement sa chambre avant 2K »

Kevin Durant a répondu à Kyrie Irving en train de brûler le sage avant le match en disant qu’il « avait probablement sa chambre avant 2K à la maison ».

L’attaquant des Brooklyn Nets, Kevin Durant, a trollé son coéquipier Kyrie Irving, après que le meneur ait brûlé la sauge au TD Garden avant le match de l’équipe avec les Celtics de Boston. Maddie Meyer / Durant a commenté la pratique après la victoire de pré-saison 113-89 des Nets sur les Celtics: C’est son truc. Je veux dire, Ky sauve probablement sa chambre avant 2K à la maison. Donc, c’est exactement ce qu’il fait et je pense que cela nous donne une bonne énergie. Il fait ça dans le vestiaire. C’est son truc et nous le respectons tous et nous respectons ses méthodes. Il descend et joue vraiment dur pour nous. Irving a commencé à jouer de la sauge brûlante lors de ses récentes sessions Instagram Live. « Cela vient juste de nombreuses tribus indigènes », a déclaré Irving après le match, expliquant le mouvement. « Pouvoir faire de la sauge, purifier simplement l’énergie, s’assurer que nous sommes tous équilibrés. Quand nous entrons dans ce travail, nous arrivons dans cet endroit, ce n’est pas quelque chose que je ne fais pas à la maison que j’ai fait aujourd’hui. Je a organisé le dernier match, et je prévois de sauver presque tous les matchs si l’équipe adverse me le permet. » La première opportunité de saison régulière qu’Irving devra brûler de la sauge avant le pronostic sera à domicile contre les Golden State Warriors mardi. [Via]