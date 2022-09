"Il faut soutenir le cinéma d’animation mexicain": Damián Zamogilny, producteur d’Águila et Jaguar

Né en Argentine, fabriqué au Mexique, Damián Zamogilny est un ancien joueur de football qui travaille comme analyste de football au TUDN. Actif sur ses réseaux sociaux, ‘el Ruso’ proclame sa tendance esthétique préférée sur le jeu. Il l’appelle « le russisme ». Ce n’est rien de plus qu’un applaudissement pour les jeux courageux qui sont enregistrés dans un match ou un défi.

Mais tout n’est pas une balle dans la tête. Étant père de famille, il essaie de s’imprégner des goûts qu’ont ses enfants pour ne pas être en reste de la conversation. Les prenant comme sa principale motivation à chaque pas qu’il fait dans la vie, Damián réfléchit à ce qu’il veut pour eux et pour les autres enfants.

Sur la base de cette pensée, associée à sa conviction personnelle d’apporter un grain de sable pour faire du Mexique un pays meilleur, ‘el Ruso’ a trouvé dans les films d’animation une porte pour combiner son objectif d’égayer les enfances en soutenant les talents nationaux depuis sa tranchée.

D’ailleurs, et indirectement, paie pour surmonter la stigmatisation qui persécute les footballeurs et ex-footballeurs qui sont catalogués comme des êtres qui n’explorent pas au-delà d’un terrain. Zamogilny est l’un des producteurs qui a rendu possible Aigle et Jaguar : Guerriers Légendaires, Film d’animation mexicain réalisé par Mike R. Ortiz sorti en salles et soutenu par Raúl Jiménez, Héctor Moreno, Duilio Davino, Marc Crosas, Marco Fabián.

Entretien avec Damián Zamogilny sur Aigle et Jaguar

Damián, il y a une stigmatisation envers les joueurs de football et les anciens joueurs de football qui deviennent analystes de jeux ou commentateurs. Cela a à voir avec le fait qu’ils sont considérés comme sans instruction et ignorants parce qu’ils ne parlent que de football. On voit qu’il n’en est rien. Vous en êtes la preuve. Comment renverser ce jugement ?

Je pense que la stigmatisation est inappropriée. Au fil du temps, cette identité s’est établie pour le footballeur issu d’un milieu social bas ou moyen-bas. Dans mon cas, je viens d’une situation très modeste, j’ai dû me former au football. Je veux dire, j’ai dû apprendre beaucoup de choses qui n’ont pas exactement à voir avec le fait de taper dans un ballon. Comme toute autre personne, j’ai dû me battre pour aller de l’avant et cela implique de se préparer dans d’autres aspects. Dans ma transition de footballeur à analyste, il ne suffit pas d’avoir des connaissances sur le jeu, il faut aussi se renseigner sur d’autres sujets, affiner la manière de communiquer.

Dans votre cas, vous faites le pari d’entrer au cinéma en tant que producteur. Pourquoi avez-vous décidé de le faire ?

Après avoir terminé ma carrière de footballeur et m’être aventuré dans les médias en tant qu’analyste de football, je me suis concentré sur la recherche d’un autre moyen de générer des revenus et d’avoir des projets commerciaux. Je voulais avoir une diversification par rapport à ce que je fais, que tout ne soit pas autour d’un ballon. Ensuite, ils m’ont offert l’opportunité de participer en tant que producteur de Aigle et Jaguar.

Joaquín Beltrán, ancien footballeur et analyste d’une autre chaîne de télévision, m’a mis en contact avec Mike R. Ortiz, le réalisateur du film. Nous nous sommes rencontrés pour parler et il m’a dit ce qui se passait Aigle et Jaguar, ainsi que le désir qu’il a de développer Kool Toon, la société d’animation qui a rendu le film possible.

Ils ont mentionné avec ambition qu’ils voulaient être le Pixar mexicain et j’ai beaucoup aimé ça. Le sérieux avec lequel ils se portent, le talent qu’ils ont dans Kool Toon et l’aspiration qu’ils ont, m’ont attiré en premier lieu. Plus tard, j’ai approfondi ce qu’était le projet, me confirmant que l’intérêt premier était de soutenir et de promouvoir le cinéma mexicain avec une entreprise mexicaine.

C’est une décision à laquelle j’ai réfléchi et dont j’ai discuté avec ma famille. C’est ma femme qui m’a encouragé à accepter parce que nous pensions qu’il était important de faire confiance à ce qui se fait dans ce pays, en plus de générer des sources d’emploi pour les talents qui veulent entrer dans cette industrie. A vrai dire, je n’y ai pas tellement pensé, j’étais ravie d’accepter de devenir l’une des productrices de quelque chose que je ne connais pas mais que je trouve passionnant, comme les films d’animation.

Probablement si vous étiez célibataire et n’aviez pas d’enfants, vos intérêts en tant qu’entrepreneur se dirigeraient ailleurs. Votre côté paternel vous a-t-il influencé pour décider d’entrer dans le cinéma d’animation mexicain ? C’est un genre qui fait peur à de nombreux investisseurs et vous vous êtes jeté sur le ring.

Oui définitivement. A cela j’ajoute l’amour que j’ai pour ce pays qui m’a tout donné, principalement ma famille que sont ma femme et mes enfants. J’ai l’impression qu’une façon de redonner à cette nation est de soutenir sa culture. Le cinéma mexicain est d’un grand niveau technique et artistique reconnu dans le monde. De très bonnes choses se font ici.

Ce qui se passe, c’est qu’à l’étranger, un Mexique violent est montré avec des thèmes de crime et de trafic de drogue. Je sais qu’on ne peut pas couvrir le soleil d’un doigt, ça arrive, c’est une réalité. Mais ce n’est pas la seule chose. C’est pourquoi quand ils m’ont dit que Aigle et Jaguar envisagé la création de super-héros mexicains dans une histoire qui sauve les valeurs et les éléments positifs de ce qui est maintenant mon pays, je n’ai pas hésité à dire oui. En pensant aux autres papas, je voulais aussi que mes enfants aillent au cinéma avec leur père pour qu’ils puissent passer un bon moment en famille et sortir de la pièce en parlant de ce qu’ils ont vu.

Mike R. Ortiz, le réalisateur, m’a dit dans une interview pour Spoiler qu’il était très frappé par votre proximité et le lien que vous entretenez avec le Mexique en matière culturelle, que la seule chose qui vous trahit en tant qu’Argentin est votre accent. Pourquoi risquer de produire ici et pas en Argentine ?

Impossible de ne pas l’être ! Ma femme est de Querétaro, deux de mes enfants sont de Jalisco et le plus jeune est de Chilanguito. La vérité est que je suis très lié au pays même si je ne suis pas né ici. Je ne suis pas allé en Argentine depuis longtemps. La dernière fois que j’y suis allé, je l’ai fait en tant que touriste pour rendre visite à ma famille. Au contraire, je veux que ma famille vienne me rendre visite au Mexique car c’est un endroit où je me sens bien.

Je me sens de ce pays parce que je suis mexicain. Naturalisé, mais mexicain. J’ai les mêmes obligations et responsabilités que tout autre citoyen. J’ai assumé comme faisant partie de mon identité les traditions et la culture mexicaines, qui sont trop riches et merveilleuses. Quand ils m’approchent pour me proposer un projet, mon investissement n’est pas pensé aux États-Unis ou en Argentine. Je veux le faire au Mexique parce que je considère que c’est encore un territoire fertile pour des entreprises sans fin ou des entreprises qui génèrent des emplois. L’un de ces territoires est le cinéma d’animation. Il me semble que c’est un créneau qu’il faudrait aider davantage.

Vous avez déjà fait un premier pas dans le cinéma mexicain en investissant dans l’animation nationale, ce qui n’est pas rien. Allez-vous continuer à produire des films ? Aimez-vous ce domaine?

Je suis un gars qui ne connaît rien au cinéma. Je suis venu à ce projet sans avoir la moindre idée de comment faire un film. Pour nous, il est facile de les voir en spectateurs, mais nous ne voyons pas l’effort et le travail derrière. Cela m’a surpris. Je l’ai aimé d’autant plus que les personnes qui s’y consacrent ont une passion particulière. Indépendamment du fait qu’il s’agit d’un travail qui doit couvrir leurs besoins de base, ils y voient un univers magique dans lequel ils peuvent développer et capter leurs compétences.

Après cette expérience, je peux dire que je me sens motivé pour continuer à apprendre le cinéma sous divers aspects, notamment en ce qui concerne la production. Raconter des histoires à travers l’écran est pour moi admirable et c’est une option pour montrer ou transmettre ce que nous sommes, c’est-à-dire que tout n’est pas si mauvais. Je serai ouvert à recevoir des propositions, les évaluer, les étudier et si elles m’attirent, croyez-moi, j’y participerai avec plaisir.

Vous comportez-vous comme un producteur ou êtes-vous ennuyeux ? Regardez il y a des producteurs qui ont mal à la tête.

Hahahaha non ! Comme je ne connais rien au cinéma, je ne m’embête pas. La seule chose que j’ai faite au début a été de leur demander quel message ils voulaient transmettre et comment il allait être transmis. Puisqu’ils m’ont dit que l’histoire voulait montrer la culture mexicaine, décrire le problème de l’eau et qu’elle était destinée aux enfants, je ne suis intervenu en rien.

Mike R. Ortiz et son équipe ont eu la gentillesse de me présenter les personnes qui allaient travailler derrière le film, ce qui est important car cela donne à ces personnes une reconnaissance et une confiance réciproque que leur talent parle pour elles. La même chose s’est produite quand ils m’ont informé du casting. La liberté créative n’est pas touchée, encore moins quand je ne sais pas manier une caméra ou un ordinateur avec des programmes spéciaux pour animer. Je n’oserais pas leur dire comment faire les choses ou leur donner des conseils. Qui suis-je pour ça ! Il faut faire confiance à des personnes talentueuses. La magie de tout cela est de mettre l’argent dans des gens qui savent ce qu’ils font.

Damián, vous venez d’un milieu modeste en Argentine, quelle a été votre approche du cinéma dans votre enfance ?

Je me souviens d’être allé au cinéma une seule fois. C’était quand j’avais 13 ou 14 ans. L’accès aux théâtres n’était pas facile économiquement et physiquement. Maintenant, il est plus facile de trouver des chambres dans les centres commerciaux, ce n’était pas comme ça avant. À mon époque, il fallait chercher le cinéma le plus proche, faire la queue, faire de longues files d’attente et attendre d’avoir la chance d’avoir un billet. Parfois, vous n’étiez pas assez et vous manquiez l’occasion de voir un film. Ou parfois il n’y avait pas d’argent pour ça.

Avec Aigle et Jaguar, dans votre incursion de producteur, d’une manière ou d’une autre revenez-vous un peu d’enfance ?

C’est possible, hein. Pour moi, actuellement, aller au cinéma est une expérience extraordinaire que j’ai dû vivre dans cette étape adulte. Notamment avec Aigle et Jaguar Je suis ravi de le voir dans une pièce car il implique le rêve, l’illusion et la passion de beaucoup de gens. Je pense que c’est de ça qu’il s’agit dans les films, n’est-ce pas ? Rêver, s’exciter.

Je suis tellement excitée de savoir que j’irai avec mes enfants, qui sont de jeunes enfants qui ont la possibilité de s’amuser que d’autres ne pourraient pas avoir. Partir avec eux sans autre intention que de passer un bon moment est quelque chose qui me donne la chair de poule.

Quelle animation aimiez-vous quand vous étiez enfant ?

Mazinger Z ! C’était fantastique, le meilleur. Et c’est curieux. J’aime le dessin. J’ai toujours aimé dessiner. En tant que footballeur, par exemple, je donnais plus tard des dessins que j’avais faits à mes coéquipiers. Mon destin était d’atteindre le cinéma d’animation.

Damián, aimeriez-vous produire un film sur le football ? À mon avis, le Mexique a un problème avec ça : une tendance à faire des comédies et des séries pour raconter des histoires sur le ballon. On ne sort pas de là.

Bien sûr, je suis d’accord avec vous. Le football est beaucoup plus complexe et vaste dans des histoires qui ne rentrent pas dans une comédie. C’est aussi tragique, mélodramatique. Il y a des situations qui méritent d’être racontées et qui ne se produisent même pas sur un court ou dans un vestiaire. Tous ne sont pas du pauvre garçon qui sort d’un quartier et qui est un champion. Il existe une infinité d’options pour raconter le football d’un point de vue cinématographique. Pour répondre à la question, oui, bien sûr je le ferais tant que ce n’est pas une comédie. Je pense que le ballon peut être abordé sous d’autres angles.

