Il faut revivre l’exploration d’Outer Wilds sur Nintendo Switch

Explorer l’espace infini est-il votre truc? Eh bien maintenant, vous pouvez le faire où vous le souhaitez avec la sortie d’Outer Wilds sur Nintendo Switch.

Ce simulateur d’exploration spatiale a été l’une des grandes surprises de 2019. Outer Wilds est un jeu de réflexion spatial unique, difficile à décrire, où vous incarnez un anthropologue dont la tâche est de déchiffrer les vestiges d’une race extraterrestre. Maintenant, nous pouvons revivre cette expérience avec Outer Wilds sur Nintendo Switch.

À son ordre, nous devons découvrir ces éléments dispersés sur cinq planètes piégées dans une boucle temporelle. C’est un titre exceptionnel que Nintendo a annoncé hier pour le Switch, dans le cadre de sa très attendue Nintendo Direct. Le titre distribué par l’éditeur Annapurna sera disponible en été.

Le travail du studio californien Mobius Digital, Outer Wilds a remporté le BAFTA du meilleur jeu de l’année de la British Academy of Motion Picture Arts en 2020. De même, le projet de révélation a été reconnu pour son design et pour être la meilleure nouvelle licence de celui-ci. anus.

C’est l’un de ces jeux qu’une fois que vous le prenez, vous ne le lâchez pas. Indispensable pour ceux qui recherchent un trou noir qui absorbe leurs heures en perdant la notion du temps. Le titre est arrivé d’abord sur PC, via une exclusivité temporaire avec Epic Games Store et plus tard sur Steam et PlayStation 4, et était également disponible sur Xbox via Xbox Game Pass.