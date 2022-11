« Il faut croire les victimes » : Fernanda Borches, actrice de ‘The Fall’

Les plongeurs de haut niveau rêvent de monter sur le podium olympique et d’écouter l’hymne national après avoir accroché la médaille d’or. Mais cette illusion est brisée ou menacée lorsqu’elle apparaît sur la route un prédateur qui profite de son image de pouvoir pour commettre des abus contre ces athlètes.

L’actrice Fernanda Borches joue Irene, la mère de l’une des victimes d’abus par un entraîneur. Elle intègre l’univers des personnes qui se situent entre la victime et l’agresseur, c’est-à-dire les personnes qui décident de croire ou non les femmes qui ont été violées, les aider ou les abandonner dans un processus qui commence par l’acceptation qu’ils ont été agressés sexuellement.

Dans spoilers Nous avons discuté avec elle de cette complexité, en plus d’aborder le sujet de la maternité en cas de maltraitance. De la même manière, Fernanda partage les réflexions que cela lui a laissées La chute en tant que spectatrice et en tant que femme avec une histoire basée sur des faits réels qui met le doigt sur le point sensible de plusieurs blessures nationales.

Entretien avec Fernanda Borches, actrice de La chute

À un moment donné, nous avons les victimes. Dans l’autre l’agresseur. Autour et à l’intérieur de ces extrêmes se trouvent des personnes qui jouent un rôle important auprès des victimes. Dans quelle mesure est-il complexe de croire ou de rejeter le signalement d’abus à domicile ?

Dans ce film, deux maternités différentes sont présentées. L’un d’eux est mon personnage d’Irène, une mère qui sent que quelque chose de mal arrive à sa fille et décide d’agir complètement en croyant qu’elle est victime d’abus. Il n’en doute pas, il le comprend, il se bat pour elle et la protège.

D’un autre côté, on voit une mère qui ignore toute situation qui l’amène à considérer que sa fille a été maltraitée. C’est une femme qui donne la priorité à la carrière sportive de sa fille. On voit donc une mère qui cherche la santé de sa fille et une autre qui cherche l’avenir de la fille au-dessus de son intégrité.

Croire ou non les victimes est un discours qui… Il y a quelque chose dans cette société qui petit à petit se fragmente et se reconstruit. Je veux dire que les victimes étaient toujours interrogées. Je pense que le processus naturel est que de plus en plus de victimes se sentent soutenues et libres de s’exprimer. Évidemment, cela implique une grande responsabilité, mais il faut croire une victime. Pendant longtemps, la société a cru l’agresseur ou le prédateur. Cela doit changer. Il est également temps d’arrêter de blâmer les victimes pour les violences qu’elles ont subies.

Fernanda, nous avons grandi dans une société avec des générations de familles qui doutent de la dénonciation de leurs proches victimes d’abus. Au contraire, la victime a été blâmée et il a même été normalisé de tenir la victime responsable des abus subis. Comment était-ce pour vous de construire une maternité qui choisit de croire et de soutenir?

Avec cette tradition matriarcale et patriarcale dans laquelle nous sommes plongés, le film peut aider à ouvrir les yeux de la maternité et de la paternité sur la possibilité de construire un dialogue entre parents et enfants afin que les enfants aient la confiance nécessaire pour dire à leurs parents ce qui leur arrive. et leur voix n’est pas remise en question.

Le soutien de la famille et de ses noyaux intimes est essentiel pour signaler un cas de maltraitance. C’est absolument nécessaire. Ce que j’ai appris avec ce film, c’est ce qu’il a à voir avec le processus interne de la victime, comprendre le parcours de Mariel qui part du déni avec un « cela ne m’est pas arrivé », en passant par la catharsis de l’acceptation, jusqu’à trouver le sien voix pour dénoncer un tel fait.

Lorsque vous imitez quelqu’un en réalisant que ce qui vous arrive n’est pas bien, il faut le dire ou le dénoncer pour que cela ne continue pas à se produire. Dans ce sens, La chute il l’accentue très bien à travers le parcours de Mariel, ainsi que les personnages impliqués, comme en l’occurrence celui de la mère que je représente. Pour commencer à construire mon rôle, la première chose que j’ai faite a été de générer de l’empathie avec les victimes.

Dans le contexte d’une victime d’abus dont la mère a décidé de croire en elle, la mère elle-même souffre également. Comment fonctionne ce voyage intérieur ?

Pendant le processus de construction du personnage, après avoir lu le scénario à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que deux forces très puissantes coexistaient chez Irène : l’instinct de protéger sa fille et l’angoisse de ne pas ruiner sa carrière sportive. Ce sont deux forces qui exigent un équilibre constant. Cette confrontation se voit dans les scènes et dans le personnage.

C’était un travail très subtil de raconter l’histoire d’Irène d’un endroit où elle ne juge pas. Wow, ne jugez même pas le personnage qui défend l’entraîneur abusif. Comprenez et sentez que quelque chose ne va pas pour que cette défense existe. Sans aucun doute, c’était un travail d’une grande subtilité, en tenant compte des nuances que possède mon personnage. Là je dois beaucoup à Lucía Puenzo car c’était une réalisatrice qui a su me guider pour ne pas sortir du ton conflictuel qu’Irène avait en elle. C’est difficile d’être dans une telle situation.

Le film est réalisé par une équipe de femmes qui élèvent la voix pour dénoncer, en l’occurrence par le cinéma. Producteurs, scénaristes, actrices et soutien dans le travail journalistique de Beatriz Pereyra.

Je suis fier de faire partie de cette histoire. Quand j’ai vu le film en tant que spectateur, j’ai été choqué de voir à quel point il est bien fait. J’ai remarqué que c’est une histoire très engagée avec un sujet si critique et si dur. Dans une large mesure, cela pourrait être possible parce que c’est raconté du point de vue de la femme. Le bras fort du film à raconter de manière si ponctuelle est féminin ; le scénario et la réalisation sont des femmes.

Le film aurait été différent s’il avait été écrit et réalisé par un homme. Attention, un homme peut aussi le faire et ses intentions peuvent être les meilleures, mais le résultat peut être incomplet à cause d’un problème : l’exposition et le risque qu’ont les femmes d’être maltraitées. Cela a aussi à voir avec la question de la sensibilité et de la profondeur que l’on peut donner à des facettes comme la maternité.

Quel sentiment ou quelle nouvelle lecture avez-vous donné à The Fall après l’avoir vu en spectateur ?

En tant qu’actrice, il arrive que vous entriez dans un projet en le visualisant d’une certaine manière et quand vous voyez le résultat, cela finit par être quelque chose de complètement différent de ce que vous imaginiez. Dans ce cas précis, le scénario était très puissant depuis qu’il est tombé entre mes mains, mais le voir matérialisé à l’écran m’a semblé extrêmement bon comme film qu’il est. Cependant, l’assimiler en tant que spectateur vous laisse une boule dans la gorge en raison du sujet difficile qu’il dépeint.

Le voir si bien fait et partager un message qui ne perd pas de vue l’idée que c’est un film, j’apprécie. Au-delà du fait que le cinéma est un outil à dénoncer, n’oublions pas que les gens entrent dans la salle pour oublier un petit moment leur vie et s’immerger dans ce que la fiction leur raconte. Cela m’est arrivé. J’ai quitté la voir avec la réalisation qu’elle avait donné une nouvelle pensée à l’abus. Par exemple, le processus marginal et solitaire que vit une victime est une douleur que je n’avais pas envisagée ni imaginée. Avec la protection que génère la fiction, j’ai pu la vivre, la ressentir, et cela m’a fait prendre conscience de la transition douloureuse d’être annulé en tant qu’être humain parce que personne ne vous croit, ou parce qu’ils remettent tout en question pour vous mettre en doute. C’était une lecture que j’ai ramenée à la maison et je suis toujours en train de la traiter.

Votre participation à ce film vous place sur la carte d’un certain public et aide en même temps à dépasser les préjugés. Comme quoi ? Par exemple, la discussion selon laquelle une actrice de télévision ne peut pas faire de films.

Les plateformes de streaming ont apporté quelque chose de génial : la possibilité de sauter de différentes zones. À mon avis, il n’y a plus cette séparation évidente qu’il y avait entre être acteur de théâtre, acteur de cinéma et acteur de télévision. Heureusement, cette division disparaît ou se dilue. En fin de compte, vous êtes une actrice où que vous soyez, que ce soit devant un public ou devant une caméra. Cette ouverture s’avère être amusante pour moi mais aussi beaucoup d’engagement car vous devenez plus polyvalent. Passer de la pièce de théâtre à la réalisation d’un film avec des histoires différentes demande une polyvalence que j’apprécie personnellement, cela demande plus de moi-même pour ne pas me voir de la même façon d’un projet à l’autre.

