Le Festival international du film de Guanajuato (GIFF) a valorisé leur carrière et leur travail dans l’industrie cinématographique en les honorant d’un hommage dans sa XXVe édition. Les actrices Adriana Barraza et Blanca Guerra avec la productrice Mónica Lozano ornent une section de distinctions qui reconnaît le travail des femmes dans le cinéma mexicain.

Dans le cas de Mónica Lozano, sa carrière dans la production et la coproduction a été d’une importance vitale pour rendre possibles de grands projets nationaux qui ont contribué à positionner le Mexique dans le monde du cinéma. Des films comme aime les chiens (Alejandro González Iñárritu, 2000), Voix innocentes (Louis Mandoki, 2004), Le violon (Francisco Vargas, 2005) et Pas de remboursement (Eugenio Derbez, 2013), Ce sont quelques titres qu’elle a promus en tant que productrice.

Une partie fondamentale de sa performance a été la construction de liens et de ponts pour la distribution de films réalisés au Mexique dans d’autres pays, principalement en Europe. Il a également présidé l’Académie mexicaine des arts et des sciences cinématographiques pendant la période correspondante de 2019 à 2021.

Dans le cadre des présentations du GIFF, nous avons échangé avec Mónica Lozano sur l’hommage à sa personne, ainsi que l’orientation actuelle de la production au Mexique après la pandémie et les défis qui devront être relevés à court terme.

Entretien avec Monica Lozano

Ces dernières années, nous avons vu d’excellents films racontés et réalisés par des femmes. Le travail des réalisateurs, scénaristes, photographes, producteurs a été très remarqué. A quoi peut-on attribuer ce changement ?

Il y a eu une plus grande visibilité et une plus grande demande pour une participation plus équitable des femmes dans le monde audiovisuel. On parle de thèmes et d’histoires portés à l’écran qui ont permis cette visibilité.

Heureusement aujourd’hui, personne ne se soucie de travailler avec une femme, main dans la main avec elle, et au même niveau d’entreprise, de talent et de valeur artistique. Des mesures fermes ont été prises dans ce domaine pour qu’il y ait plus de femmes écrivains, réalisatrices, photographes, productrices. Bien sûr, c’est encore un petit enjeu. Il y a un long chemin à parcourir avant que ce soit complètement égalitaire et équitable, mais nous sommes sur la bonne voie.

Un autre aspect qui se remarque dans les films mexicains actuels est le territoire. Nous voyons de plus en plus d’histoires en dehors de Mexico, contextualisées et réalisées dans différentes régions du pays. Prenons-nous le temps de le faire ou prenons-nous le temps de le voir?

Je pense qu’il y a toujours eu des forums de développement audiovisuel dans toute la République mexicaine. Nous en avons des exemples très importants. Le problème, c’est que le coût de production augmente quand on sort de Mexico et qu’il n’y a pratiquement pas de politique publique de développement du personnel artistique et technique dans les régions, à part une certaine infrastructure.

Cela a beaucoup à voir avec la volonté politique et la conviction que c’est pour le développement de la société dans un domaine qu’est le cinéma. Il ne s’agit pas pour le cinéaste d’aller chercher des décors, mais aussi que les conditions soient réunies pour faire un film. Il doit y avoir des conditions pour que la culture et les talents locaux se développent. Les liens nécessaires sont requis.

Face à un événement extraordinaire comme la pandémie, à quels défis les producteurs et productrices sont-ils confrontés dans l’immédiat lors de la production de séries ou de films ? Quelle direction cela prendra-t-il ?

Je pense qu’il y a une forte demande pour la production de projets audiovisuels très importants. Il y a une offre inimaginable. Aujourd’hui, il n’y a plus de frontières. On peut regarder des séries et des films du monde entier sur le territoire national, et à l’inverse il y a des productions mexicaines qui sont proposées à l’international. Il y a de belles productions.

Il me semble qu’il faut construire une relation de coopération, de coproduction, et pas seulement de maquila avec les grands conglomérats médiatiques, les plateformes ou les grands capitaux qui investissent dans les productions audiovisuelles et cinématographiques. Cela permettrait de renforcer les groupes, les entreprises et les professionnels.

Nous devons également commencer à créer davantage de contenus qui reflètent notre propre réalité et pas seulement certains projets chargés d’influence internationale ou qui deviennent hybrides. Il faut chercher du contenu pour tous les publics possibles et pas seulement pour celui qui consomme le plus. Toutes les voix doivent s’exprimer. Nous sommes dans un cadre et devant une grande réflexion à faire pour que nous ne devenions pas unidimensionnels dans notre travail.

Que signifie être honoré par le GIFF ? Que pensez-vous de cette reconnaissance de votre travail ?

Tout d’abord, je suis heureux pour les femmes, pour mes pairs. C’est quelque chose que je ne m’attendais pas. Quand ils m’ont dit que j’avais été sélectionné pour être honoré, j’étais très content, c’est quelque chose qui me rend fier.

On ne fait jamais rien pour être honoré. Dans ce que je fais, je le fais parce que je veux toucher les cœurs. Quand ils considèrent que quelqu’un mérite un hommage parce qu’il a contribué et généré un impact, c’est beau. Que maintenant ils me reconnaissent, ça m’émeut beaucoup !

