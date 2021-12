"Il faut apprendre à suivre ce que la passion dicte": Tony Alva, légende du skate

Nous devons commencer ce texte en vous demandant ceci : le nom de Victor Rasuk vous semble-t-il familier ? Non? Eh bien, il s’agit d’un acteur américain peu connu. Peut-être que vous le localisez par son personnage de Víctor Rodríguez dans la saga de Cinquante nuances, ou comme Chico dans La mule. Le fait est qu’il est également apparu dans un film devenu culte et dans lequel il incarne une légende vivante du skateboard, Tony Alva. Il s’agit de Seigneurs de Dogtown.

Ce film a été bien accueilli par le public en 2005, année de sa sortie. Le motif? Il dépeint les débuts du skateboard en tant que mode de vie dans la jeunesse californienne des années 70 à travers les Z-Boys, un célèbre groupe de skateurs qui ont créé toute la culture connue aujourd’hui du skateboard.

Avec l’inclusion du skateboard aux Jeux olympiques, Seigneurs de Dogtown Il est devenu plus pertinent car c’est l’une des rares œuvres cinématographiques de fiction qui se concentre de bout en bout sur l’univers des skateboards. Réalisé par Catherine Hardwicke, le film est également devenu célèbre après la mort de Heath Ledger, un acteur qui a participé à ce titre en tant que personnage principal.

Dans Spoiler, nous avons eu l’occasion de discuter avec Tony Alva, un skateur légendaire qui était en visite à Mexico pour inaugurer le siège de House of Vans dans cette ville. Nous avons parlé du film où sa figure a été recréée par Víctor Rasuk dans une histoire basée sur la réalité, mais finalement c’est de la fiction.

Tony, avec le temps, maintenant que le skate a gagné en importance dans le sport et la culture, quelle opinion mérites-tu ? Seigneurs de Dogtown? Tu m’aimes?

Je préfère le documentaire (Histoire de Tony Alva) que la fiction. Mais la fiction de Seigneurs de Dogtown Je pense que c’est phénoménal, c’est un film que les enfants aiment beaucoup. Je pense qu’ils sont fascinés par ça parce qu’ils trouvent ça intéressant et original ce qui est dit (qui est l’essor du skate en Californie). C’est un film qu’ils peuvent également regarder encore et encore parce qu’ils trouvent l’histoire divertissante et qu’ils connaissent ces lieux, ou qu’ils peuvent se sentir identifiés.

c’est hollywoodien

Ce que ces types de films hollywoodiens ont, c’est qu’ils racontent bien les histoires et motivent les enfants à les regarder plusieurs fois, soit parce qu’ils aiment une scène, soit parce qu’ils aiment certains détails.

La seule question qui me saute aux yeux avec ces productions hollywoodiennes est que les gens peuvent en venir à croire que ce qu’ils voient est vrai, mais la réalité en tant que telle n’a pas été prise en compte. Des éléments sont ajoutés ou supprimés pour en faire de la fiction. Wow, c’est du divertissement, juste du divertissement.

Quel sentiment as-tu avec le documentaire de ta vie ?

C’est une histoire totalement différente. Avec le documentaire Histoire de Tony Alva, contrairement à Seigneurs de Dogtown, les gens en savent plus sur moi grâce à moi et d’autres voix sur tout ce qui a été et est autour de ma vie en tant que skateur de 64 ans que je suis. Produit par Vans, ce travail est plus une exploration de moi-même en ce qui concerne le skateboard.

Il a été joué à Sundance et dans d’autres festivals. Il a été très bien accueilli par la critique et le public. C’est un film qui m’a personnellement beaucoup laissé.

J’en suis venu à la conclusion que maintenant mon cœur a une mission d’amour, de motiver les nouvelles générations en leur disant que s’ils ont envie de le faire maintenant, peu importe ce qu’ils veulent faire, faites-le. Aujourd’hui, c’est le moment.

Ce documentaire est aussi une réflexion pour qu’avant que quiconque ait une vision de la gloire, de l’argent et du pouvoir, l’essentiel soit d’apprendre à suivre ce que dicte une passion. Pour cela, il est important de connecter cette passion avec le cœur et avec l’âme pour transcender.

De ce skate des années 70 qui apparaît dans Seigneurs de Dogtown à l’actuel, qu’est-ce qui a changé ?

Il y a plus de technologie, il y a plus de gens qui font du skate et il y a plus d’endroits pour le faire. Il est important de noter que dans certaines villes, l’architecture prend en compte les pistes ou les skate parks comme faisant partie de l’environnement social. La culture du skate a progressé. La révolution amorcée dans les années 1970 a porté ses fruits.

