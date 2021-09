Il fait toujours beau, les fans veulent que Danny DeVito rejoigne Charlie Day dans le film Super Mario Bros.

Le casting de l’animé Super Mario Bros. film a été récemment annoncé, et Il fait toujours beau à Philadelphie les fans se demandent pourquoi Danny DeVito n’a pas été choisi pour incarner Mario. Il s’avère que la co-star de DeVito, Charlie Day, exprimera le frère de Mario, Luigi, dans le prochain film, et c’est un casting qui semble avoir du sens. Chris Pratt jouera cependant la voix de Mario, et c’est là que certains fans ont jeté un drapeau.

« Danny Devito aurait dû être Mario et non Chris Pratt, nous avons été volés », écrit un fan. Une image de DeVito dans le royaume des champignons avec une chemise rouge et un chapeau Mario est également incluse pour démontrer le point.

Danny Devito aurait dû être Mario et non Chris Pratt, nous avons été volés. pic.twitter.com/SRYjIRgfjI – Lucina (Pause)🦋🇲🇽🇺🇸🏳️‍🌈 (@LucinaDraws) 23 septembre 2021

Un autre tweet populaire dit : « Je ne peux pas croire que nous avons été volés de Danny Devito en tant que Mario et Jour de Charlie comme Luigi… C’est *criminel*. »

Je ne peux pas croire qu’on nous a volé Danny Devito dans le rôle de Mario et Charlie Day dans le rôle de Luigi… C’est *criminel* pic.twitter.com/6wP7UmPcYc – Marquez « Sherlock » Hulmes (@sherlock_hulmes) 23 septembre 2021

Et un autre Il fait toujours beau à Philadelphie fan est allé jusqu’à suggérer Kaitlin Olson pour Princess Peach, Glenn Howerton pour Bowser et Rob McElhenney pour Toad. Pourquoi pas, non ? De nombreux fans ont déjà plaidé pour que le casting de la sitcom joue la prochaine incarnation en direct de la Les quatre Fantastiques, après tout.

Comme annoncé précédemment, le vrai casting comprend Chris Pratt (gardiens de la Galaxie) comme Mario, Anya Taylor-Joy (Le Gambit de la Reine) comme Peach, Charlie Day (Il fait toujours beau à Philadelphie) comme Luigi, Jack Black (Jumanji franchise) comme Bowser, Keegan-Michael Key (Clé et Peel) comme crapaud, Seth Rogen (Ananas Express) comme Donkey Kong, Fred Armisen (Portlandia) comme Cranky Kong, Kevin Michael Richardson (Titans adolescents) comme Kamek, et Sebastian Maniscalco (L’Irlandais) en tant que contremaître Spike. Le doubleur original de Mario, Charles Martinet, fera des camées spéciales.

Le fondateur et PDG d’Illumination, Chris Meledandri, produit avec Super mario créateur Shigeru Miyamoto. Aaron Horvath et Michael Jelenic (Teen Titans Go! Au cinéma) réalisent sur un scénario de Matthew Fogel (Minions : L’Ascension de Gru).

« Mario et Luigi sont deux des héros les plus aimés de toute la culture populaire, et nous sommes honorés d’avoir l’opportunité unique de travailler si étroitement avec Shigeru Miyamoto et l’équipe très imaginative de Nintendo pour donner vie à ces personnages dans un film d’animation , contrairement à tous les films qu’Illumination a réalisés à ce jour », a déclaré Meledandri à propos du projet.

Miyamoto a ajouté : « Nous collaborons avec Chris et son équipe expérimentée pour créer non seulement un film sous licence de personnage, mais un nouveau divertissement qui apporte super Mario Bros. à la vie à l’écran, et permet à chacun d’apprécier qu’il connaisse ou non le jeu. La production jusqu’à présent est constructive et se passe très bien, et les deux parties apprennent beaucoup l’une de l’autre. Nous demandons humblement aux fans d’attendre un peu plus longtemps pour la première, et nous espérons qu’ils ont hâte de voir les personnages uniques de super Mario Bros. sur grand écran. »

De Nintendo et Illumination, l’animation Super Mario Bros. Le film arrivera le 21 décembre 2022. Pendant ce temps, les fans continuent de plaider pour que Danny DeVito joue Super Mario. Que vous pouvez voir ce que les autres fans disent du casting qui n’a pas eu lieu sur Twitter. Bien que ce casting n’ait probablement pas lieu, vous pouvez vous attendre à ce que Danny DeVito rejoigne Morgan Freeman, Helen Mirren et Al Pacino dans Sniff.

