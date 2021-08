Il faisait partie de la royauté britannique et maintenant il s’est porté volontaire pour collaborer avec The Crown

Le service de diffusion en continu Netflix a gagné à la loterie avec La Couronne, puisqu’il s’agit d’une de leurs meilleures séries et qu’elle n’a pas seulement captivé les téléspectateurs, elle l’a aussi fait auprès des critiques, ce qui leur a permis de réussir à diversifier les remises de prix. La quatrième saison est arrivée l’année dernière sur la plateforme, et bien qu’elle ait été la plus réussie, aurait pu avoir une contribution importante de Sarah Ferguson.

Le quatrième volet du programme créé par Peter Morgan était vraiment spécial pour le public pour avoir la première apparition de Dame di, joué par Emma Corrin. Dans les derniers épisodes on a vu le début de son histoire d’amour avec lui le prince carlos, en plus des conflits de la reine isabel II avec Margaret Thatcher, mais aussi Nous avons eu un aperçu du mariage de Ferguson avec le prince Andrew.

C’est grâce à cette participation que La duchesse d’York a confirmé qu’elle avait contacté le producteur Andy Harries pour fournir des informations directes sur Buckingham Palace, mais ils l’ont rejeté de la plateforme. Cela a été assuré après être apparu sur la dernière couverture du magazine Ville et campagne, où il a demandé ironiquement « Bonjour ? Où est Fergie ? » pour le peu de temps qu’il avait dans la fiction.

« J’ai dit : ‘Pourquoi ne puis-je pas aider mon personnage ?' », déclaré Sarah, bien qu’il ait déclaré que il a adoré la façon dont ils ont dépeint son mariage. En outre, c’était contre toutes les pensées de la famille royale, qui maintient une position complètement négative vis-à-vis de ce qui est montré dans la série, et a assuré : « Je pense que c’est très bien fait. La photographie est excellente ».







La cinquième saison de La Couronne se déroulera dans les années 90, lorsque Ferguson s’est séparé d’Andrew au milieu d’un scandale et a également eu une confrontation avec la princesse Diana, on s’attend donc à ce que son personnage, interprété par Jessica Aquilina, peut avoir des scènes plus importantes. Les acteurs sont revenus sur le plateau de tournage le mois dernier et les nouveaux chapitres devraient arriver sur Netflix dans 2022.