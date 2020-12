Il existe une nouvelle variante de coronavirus au Royaume-Uni. Voici ce que nous savons.

Une nouvelle variante génétique du SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19, est apparue au Royaume-Uni, mais il est peu probable qu’elle menace l’efficacité de Vaccins contre le covid-19 , disent les scientifiques.

Nouvelles «variantes» du coronavirus émergent alors que le virus se copie de lui-même et mutations génétiques ; les mutations dans une variante donnée peuvent ou non modifier la façon dont le virus infecte les cellules ou la facilité avec laquelle il se propage, de sorte que les scientifiques suivent les changements pour déterminer lesquels pourraient poser un risque potentiel.

Maintenant, des chercheurs britanniques ont identifié une nouvelle variante qui a provoqué des infections dans près de 60 zones d’autorités locales, a déclaré le 14 décembre le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, en s’adressant à la Chambre des communes, The Guardian a rapporté . Cela représente plus de 1100 infections au total causées par la nouvelle variante, principalement dans le sud et l’est de l’Angleterre, selon un déclaration de Public Health England (PHE), une agence du ministère de la Santé et des Affaires sociales.

« Nombre élevé de cas de la variante virus ont été observés dans certaines régions où il y a également une incidence élevée de COVID-19 », note le communiqué.« On ne sait pas encore si la variante est responsable de cette augmentation du nombre de cas.

En d’autres termes, nous ne savons pas encore si la nouvelle variante se propage plus facilement que les autres variantes du virus. Alors que le nombre croissant d’infections pourrait être lié à une mutation génétique qui permet au variant de se propager facilement, il se peut également qu’il se soit généralisé par hasard lorsque des individus infectés interagissent avec d’autres et déclenchent des chaînes de transmission. Dans les semaines à venir, le SPE et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) étudieront la nouvelle variante et suivront sa propagation pour déterminer si elle est plus transmissible, a déclaré Hancock.

Encore une fois, l’émergence de cette nouvelle variante n’est « pas inattendue », a déclaré le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale pour le programme britannique de test et de traçabilité, dans le communiqué. En fait, de nouvelles variantes du virus sont apparues tout au long de la pandémie, certaines infectant plus de personnes que d’autres, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

« Il est important de repérer rapidement tout changement pour comprendre le risque potentiel que toute variante peut présenter », a déclaré Hopkins. Actuellement, rien n’indique que la variante identifiée au Royaume-Uni provoque une maladie plus grave que d’autres en circulation, a-t-elle déclaré. De plus, rien ne prouve que les vaccins COVID-19 fonctionneraient différemment contre la variante, selon le communiqué.

En général, il est peu probable qu’une seule mutation génétique rende les vaccins COVID-19 moins efficaces, 45Secondes.fr précédemment rapporté . C’est en partie parce que les vaccins incitent le système immunitaire à construire différents types de anticorps , qui ciblent ensuite différents sites sur le coronavirus, a déclaré le Dr Alex Greninger, directeur adjoint du laboratoire de virologie clinique de l’Université de Washington Medical Center, à 45Secondes.fr dans un courrier électronique.

le principaux vaccins , y compris le désormais autorisé Vaccin Pfizer-BioNTech , ciblent spécifiquement la protéine de pointe – une structure pointue sur le virus qui se branche dans les cellules pour déclencher l’infection – mais les anticorps peuvent s’accrocher sur de nombreux sites différents le long de cette pointe. Si le pic développe une mutation à un seul endroit, l’assortiment restant d’anticorps peut encore s’accrocher ailleurs. Cela signifie que, puisque les vaccins génèrent une variété d’anticorps, des mutations subtiles dans le virus ne devraient pas les rendre moins efficaces.

C’est probablement le cas avec la nouvelle variante de coronavirus, qui a détecté une mutation dans sa protéine de pointe, selon le communiqué de PHE. Pour confirmer que suffisamment d’anticorps reconnaissent encore le virus mutant, les scientifiques peuvent mener des expériences dans lesquelles ils incubent les particules virales, les anticorps générés par le vaccin et les cellules ensemble dans le laboratoire, a déclaré Greninger.

« Si la protéine de pointe change de telle sorte qu’elle puisse au moins partiellement échapper à l’anticorps qui tente de s’y verrouiller … alors cela nuirait à l’efficacité du vaccin », a déclaré le Dr William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses au Vanderbilt University Medical Center à Nashville, Tennessee. Encore une fois, un changement subtil de la protéine de pointe ne poserait probablement pas de problème, mais les scientifiques vérifient quand même, a-t-il déclaré.

En plus d’examiner les réponses des anticorps, les scientifiques peuvent étudier si les nouvelles mutations modifient le fonctionnement du virus, y compris s’il infecte les cellules plus efficacement par rapport aux autres variantes. Par exemple, dans des études en laboratoire, certaines mutations de protéines de pointe permettent au virus de se lier plus étroitement au récepteur ACE2 – sa passerelle préférée dans les cellules humaines – selon un rapport publié le 11 août dans la revue. Cellule .

Cependant, la façon dont le virus se lie aux cellules dans un plat ne se traduit pas toujours par son caractère infectieux dans la nature, a déclaré Schaffner. Les études en laboratoire doivent être associées à des données issues de scénarios du monde réel pour déterminer la facilité avec laquelle une variante particulière se propage, a-t-il déclaré. Pour comparer deux variantes, les scientifiques auraient besoin de données de terrain similaires liées aux deux; par exemple, on pourrait comparer le taux de propagation entre des établissements de soins de longue durée similaires, des écoles ou des villes ayant des restrictions de santé publique comparables en place.

En ce qui concerne la nouvelle variante au Royaume-Uni, « nous n’en savons pas encore grand chose », a déclaré Schaffner. Les recherches à venir menées par le PHE, l’OMS et d’autres groupes scientifiques devraient permettre de déterminer si la mutation a modifié la biologie du virus de quelque manière que ce soit. Sur la base des plus de 1000 infections signalées causées par la nouvelle variante, elle ne semble pas provoquer une maladie plus grave que les autres versions du virus. Cependant, on ne sait toujours pas si la variante est plus transmissible.

