Il existe une bonne alimentation qui vous aide à perdre du poids

Je sais que vous avez déjà rendu tous les régimes possibles et imaginables et je sais que vous avez également perdu l’espoir de pouvoir changer ce qui vous dérange le plus, votre apparence. Et j’ai vraiment été là-bas et je vais vous aider à comprendre ce que vous devez savoir pour vraiment faire quelque chose de nouveau dans votre vie!

Premièrement, si cela n’a jamais fonctionné pour vous, c’est que vous n’avez jamais commencé de la bonne façon. Ça a du sens? Tout comme la recette du gâteau, il n’y a aucun moyen de jeter l’œuf, la farine et le lait directement dans le moule et de penser que quelque chose va bien sortir.

Rien de plus que des lacunes émotionnelles dans votre histoire, vous devriez avoir reçu et ne pas avoir. Au final, c’est comme si vous regardiez une rue pleine de trous non pavés, au milieu d’une avenue où passent de nombreuses voitures. Cette avenue est votre structure émotionnelle et les véhicules sont les événements remarquables de votre vie, tels que les séparations, le deuil, les pertes, la tristesse, tous ces trous sont dans cette vie / avenue et vous n’avez pas appris ou avez le «bitume affectif» qui couvrir, guérir, guérir et restructurer ces lacunes.

Avez-vous remarqué que plus il y a de régime, plus de restriction, plus vous ressentez de sacrifice, plus il y a de «douleur et de souffrance» dans le processus jusqu’à ce que vous atteigniez le point où la corde se brise et tout revient? C’est le point. Connaissez-vous ce manque de câlin ou de soutien dans l’enfance? Connaissez-vous cette absence de famille que vous avez vécue et de tous vos amis? Connaissez-vous ces nuits solitaires où la tristesse était votre meilleure amie? Votre enfant intérieur cherche à boucher ce trou aujourd’hui!

La bonne nouvelle est que pour l’esprit, il n’y a pas de temps chronologique et nous pouvons y accéder à tout moment et changer ces souvenirs et libérer ces souvenirs de la fonction de vous remplir. Je vois cela tous les jours avec mes clients. Alors, je vais vous donner trois conseils pour vous aimer et commencer à combler vos trous émotionnels!

Faites une liste des cinq souvenirs de vie qui vous ont le plus blessé! Asseyez-vous et pensez à chacun sans vous victimiser, prenez conscience et aussi mauvais que cela ait pu être, dites JE CHOISIS DE SE DÉCONNECTER DE CE PASSÉ. J’ACCEPTE TOUT TEL ET JE ME PERD. CHAQUE JOUR DE PLUS, JE SUIS LIBRE DE CETTE SENSATION.

Imaginez ce souvenir devenant noir et blanc et disparaissant devant vous! Ressentez le soulagement et respirez profondément!

Pratiquez le ho’oponopono. Vous pouvez utiliser un japamala ou répéter les mots magiques 108 fois: SITUATION BÉNIE, JE ME SENS TELLEMENT, PARDONNEZ-MOI, JE VOUS AIME, JE SUIS RECONNAISSANT!

Un conseil: faites-le avec les personnes qui vous ont fait du mal dans la vie et dans les situations où vous avez ressenti de la solitude, par exemple: SOLIDITÉ BÉNIE: JE ME SENS TELLEMENT D’AVOIR BESOIN DE VOUS, PARDONNEZ-MOI, JE T’AIME, JE SUIS REMERCIE DE VOUS LIBÉRER ET D’APPRENDRE M’AIMER.

Choisissez vos pensées, comment vous choisissez les vêtements pour sortir! Cela signifie que des pensées réussies vous apporteront plus de cette même énergie. Arrêtez de vous critiquer, de vous juger, de faire la paix avec vous-même! Restez cinq jours avec vous!