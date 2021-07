Il existe une application qui récompense les conducteurs qui ignorent leur téléphone en conduisant

On pourrait penser qu’en 2021, la plupart des gens sauront mieux que d’utiliser leur téléphone en conduisant – combien de spots télévisés déchirants et graphiques faut-il? – mais malheureusement, de nouvelles recherches d’iReach ont montré qu’un choquant 59% des automobilistes irlandais admettent regarder leur téléphone en conduisant.

Cela peut sembler sans importance, mais la réalité est que même un rapide coup d’œil aux notifications sur votre écran d’accueil pourrait faire la différence entre votre vie ou celle de quelqu’un d’autre sur la route, changeant irrémédiablement ou pire, se terminant complètement. Selon la Road Safety Authority, près de 150 personnes sont mortes sur les routes irlandaises en 2020, soit une augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente.

Afin de lutter contre le problème des personnes distraites sur la route par leur téléphone et, en fin de compte, de sauver des vies, la principale marque automobile Toyota a lancé en 2017 une application astucieuse qui récompense les utilisateurs qui laissent leur téléphone face contre terre et intact pendant qu’ils conduisent.

App-tly appelée Face It Down (voyez ce que nous avons fait là-bas ?), l’application gratuite, qui est approuvée par la Road Safety Authority ainsi que par l’ambassadeur Niall Breslin photographié ici, incite les automobilistes à placer leur téléphone face vers le bas lorsqu’ils conduisent afin de limiter les distractions et assurer des routes plus sûres pour tous.

Pour chaque kilomètre parcouru avec l’application engagée et le téléphone tourné vers le bas, les utilisateurs gagneront des points échangeables contre toutes sortes d’avantages liés à la conduite tels que des boissons chaudes gratuites dans les parvis Circle K et un parking subventionné sur les terrains QPark.

Niall Breslin fait la promotion de l’application Face It Down (Crédit : Inpho Photography)

Et, dans une nouvelle mise à jour brillante de cette semaine, Toyota offre un accès gratuit à l’application de pleine conscience et de bien-être Headspace pendant trois mois à tous les utilisateurs de l’application de sécurité routière Toyota Face It Down. Si vous n’êtes pas familier, Headspace est l’une des applications de pleine conscience les plus populaires au monde avec plus de 65 millions de téléchargements et beaucoup sont venus trouver réconfort et réconfort dans l’application au cours de la dernière année alors qu’ils faisaient face au stress et à l’anxiété induits par les blocages et la pandémie en général.

Pour accéder à leur abonnement gratuit de trois mois à Headspace, les utilisateurs doivent simplement effectuer deux voyages en utilisant le Affrontez-le app, puis utilisez le code unique pour vous inscrire sur Headspace et démarrer leur abonnement.

« L’application Headspace offre aux utilisateurs des outils puissants pour améliorer leur pleine conscience et leur bien-être général », a déclaré Steve Tormey, PDG de Toyota Irlande. « Nous espérons qu’en offrant un accès gratuit pendant trois mois, les conducteurs apprendront des comportements plus positifs qui peuvent se traduire par une plus grande vigilance lorsqu’ils sont dans la voiture, en particulier lorsqu’il s’agit d’utiliser un téléphone portable. »