Il existe un réseau de paris Fortnite (que le développeur veut fermer)

Pleins feux sur Fortnite. Cette fois pas pour la saison 6 récemment commencée, mais pour le réseau de paris initiée par un pro-joueur de haut niveau. Selon le portail Screen Rant, il s’agit d’un moyen de maintenir le niveau de compétition élevé parmi les joueurs professionnels, ainsi que d’une manière différente d’interagir les uns avec les autres. C’est pourquoi les montants proposés dans ce type de paris ne sont généralement pas d’une grande valeur, mais le risque de sommes d’argent importantes reste élevé et Jeux épiques il ne peut pas se permettre de tels dangers. Toujours selon Screen Rant, la plus grande préoccupation est liée aux conditions de service de l’entreprise, qui interdisent les jeux de hasard pour les mineurs. Étant donné le jeune âge de nombreux pro-joueurs, voire parfois très jeunes, la frontière entre légalité et illégalité devient de plus en plus floue.

Pour éviter les accusations de jeu de hasard chez les mineurs, la maison de développement de Fortnite a donc commencé à envoyer des messages d’avertissement aux pro-joueurs qui font partie du tour de paris pour les inviter à arrêter tout type d’activité connexe. Sanctionner l’interdiction. Pour l’instant, il n’y a pas de déclaration officielle: la nouvelle du message d’avertissement vient de Clix, joueur bien connu de NRG Esport, qui sur ses profils sociaux a affirmé avoir été contacté par Epic Games pour le problème des paris et a invité le reste de ses collègues à s’arrêter pour ne pas subir de répercussions de la part de l’entreprise.

Comme la situation est maintenant devenue publique, il est facile d’attendre bientôt une déclaration officielle d’Epic Games lui-même.

Pendant ce temps, Fortnite apparaît en grande santé, grâce à l’arrivée de Fureur, la saison 6 mentionnée ci-dessus. Avec lui, l’île de la bataille royale semble sauvage et dépourvue de technologie de pointe. Il est désormais nécessaire de chasser et d’interagir avec les animaux qui peuplent le monde du jeu pour créer de nouveaux types d’armes ou avoir des alliés originaux lors de l’exploration et des affrontements. Le tout sans renoncer aux croisements qui caractérisaient la saison précédente.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂