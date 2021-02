Il existe des couleurs qui aident à surmonter le syndrome prémenstruel

Quel est votre type de PMS? Ne ressent rien? Êtes-vous fou de nourriture? Êtes-vous fou de tout? Avez-vous des sorts de pleurs? Douleur aux jambes? Crampes? Pensez-vous que le monde est contre vous?

Chaque femme fait face à cette phase d’une manière différente, beaucoup prennent des médicaments pour soulager les symptômes, certaines souffrent et d’autres bénéficieront de cet article!

La chromothérapie, une pratique pseudo-scientifique qui utilise des couleurs pour soigner les maladies, suggère qu’il existe des couleurs qui nous aident à soulager les symptômes de certains types de SPM. Vous pouvez découvrir ces secrets ci-dessous:

Jaune

Cette couleur est idéale si votre SPM est l’un de ceux qui vous rendent triste, voulant vivre au lit et vivre simplement de la crème glacée. Le jaune est une couleur gaie et fournira tout votre manque d’énergie et d’énergie.

Orange

L’orange est une aide précieuse pour soulager la tristesse et l’extrême sensibilité. Donc, si vous êtes du genre à paniquer avec quelqu’un utilisant un ton de voix différent de celui habituel ou à mourir de tristesse parce que vous n’avez pas eu un baiser d’adieu, vous devez vraiment utiliser cette couleur.

Bleu

Cette couleur est essentielle si vous faites partie de ces femmes qui ont vu l’animal pendant le syndrome prémenstruel. Si vous vivez irrité, utilisez du bleu! Et, si vous faites partie de ces personnes ultra-sensibles, vous pouvez également combiner le bleu et le rouge pour soulager les symptômes.

vert

Une autre couleur à utiliser les jours où vous êtes vraiment énervé! Le vert vous aide à vous détendre, aide à réduire le stress et vous donne plus de patience pour affronter les jours à venir.

Violet

Le violet est le meilleur choix pour les jours sensibles où le monde semble être contre vous. Cette couleur vous donnera sécurité et confiance en vous, des choses qui vous manquent ces jours-ci.

Les couleurs sont un excellent outil pour vous aider à combattre le SPM, suivez nos conseils et observez les symptômes de cette phase disparaître! Évitez simplement d’utiliser des couleurs sombres, car elles peuvent diminuer encore plus votre énergie, et du blanc, car il est facile de se salir et ce n’est pas une couleur assez forte pour harmoniser tout le déséquilibre de vos hormones seules pendant la semaine précédant la menstruation.