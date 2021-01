Il était une fois une Renault 4L, un Dacia Duster et une rue enneigée

Dans cette vidéo, quelque part en Espagne, on voit un chauffeur dans un Dacia Duster en difficulté après une rue enneigée. On imagine que l’étonnement a dû être grand quand une simple «quatrelle» est passée à côté de lui, ou Renault 4L si tu préfères.

Après quelques rires, la question s’est posée: comment la 4L a-t-elle traversé la rue enneigée avec si peu de difficulté apparente alors que le – SUV – Duster ne pouvait pas quitter le site?

Premièrement, SUV n’est pas synonyme d’invincibilité. Seconde… est fan-ta-bu-lás-ti-ca 4L; quel autre résultat attendaient-ils? – Je rigole…

Par plaisir, il semble que dans ce cas, la grande question soit autour des pneus et aucun d’entre eux ne semble avoir le bon type; probablement des pneus d’été. Des pneus mixtes ou d’hiver seraient plus adaptés aux conditions.

Dans cette optique, le fait que la Renault 4L, beaucoup plus légère, soit dotée de pneus beaucoup plus étroits que le Dacia Duster, lui a donné tous les arguments dont il avait besoin pour «gagner» cette course.

Ce n’est pas pour rien que dans les rallyes sur neige, les voitures apportent des pneus «vélo» – une surface de contact plus petite, donc une pression plus élevée, permet de «creuser» dans la neige et de trouver de la traction sur le sol ferme en dessous.