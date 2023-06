Il était une fois un studio d’animation de Disney" à Annecy Fest est "Une lettre d’amour au médium"

Considéré comme le « plus grand événement mondial dédié à l’animation », le Festival international d’animation d’Annecy a démarré sur une note résiliente cette semaine avec une fréquentation record selon un récent rapport de Variety, le maire de la ville française proclamant largement que « la meilleure réponse à cette la tragédie est de vivre encore plus fort et plus intensément. L’art guérit, et les foules sans précédent lors de la soirée d’ouverture à Annecy auraient été accueillies par des «délégations» d’animation offrant leur pommade créative des deux côtés de l’Atlantique. La soirée comprenait deux courts métrages et un long métrage pour rejoindre un programme mettant en lumière le travail mexicain cette année, ainsi qu’une célébration de l’animation du monde de Disney.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le long métrage d’ouverture avec l’aimable autorisation de la société d’animation française Sacre Blue, une « histoire surréaliste de fraternité » et de magie intitulée Sirocco et le royaume des courants d’air, a été précédé par le bloc nord-américain de courts métrages majeurs représentant à la fois l’accent mexicain pour le festival de cette année et la forte présence en studio cette année. L’animateur mexicain Ram Tamez a présenté son court métrage en noir et blanc « Kikiriki » (La Bête), suivi de la première très attendue du nouveau court métrage d’animation de Disney « Il était une fois un studio.”





Si ces murs pouvaient parler

Disney

Un « projet de passion… commencé à la volée » grâce aux réalisateurs Dan Abraham et Trent Correy, le nouveau court métrage de Disney marque le 100e anniversaire de la maison d’animation et a offert un régal d’animation aux festivaliers compte tenu de la trajectoire encore incertaine du film de la distribution filtrée suivante. Selon Variety, le charmant court métrage « ramene plus de quatre cents personnages à la vie » en moins de dix minutes, « jetant des personnages dessinés à la main, CG et d’action en direct dans un mélange vertigineux alors qu’ils bourdonnent collectivement autour du bâtiment d’animation Roy E. Disney sur le terrain du studio Disney. Le film aurait ramené plus de 40 des acteurs de la voix originale des films d’animation Disney afin d’être produit et présenté un « doux chaos comique… menant à une fin sentimentale de la chanson la plus emblématique du studio ».

Important pour l’héritage de la « maison de la souris », le film s’ouvre sur la présence posthume du légendaire animateur Disney Burny Mattinson, qui a commencé avec la maison d’animation de Walt le la belle et le Clochard et scénarisé dans le catalogue de films de la Renaissance des années 90 de Disney, passant près de soixante-dix ans avec le studio avant de décéder en février de l’année du centenaire de Disney. « Garçon, si ces murs pouvaient parler », aurait annoncé Mattinson dans le film avant de faire la queue pour les personnages d’anniversaire qui prennent vie à partir des cadres des studios Disney. Le co-réalisateur du film, Dan Abraham, a déclaré à propos du court métrage de célébration: « C’est une lettre d’amour au médium, à l’animation Disney, et vraiment un merci à toute personne dans le public qui a déjà été connectée à un film au cours des cent dernières années. »

Le film du centenaire a été dirigé dans le département d’animation par Andrew Feliciano sur le travail de CG et par la co-légende de l’animateur Eric Goldberg (du célèbre personnage « Genie » de Robin Williams) sur des éléments dessinés à la main. « Once Upon A Studio » de Disney concourra pour le Grand Prix du Court Métrage aux côtés d’autres courts métrages du festival.