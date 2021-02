« Il était extrêmement fragile »: l’actrice de la famille Ingalls Melissa Gilbert en voyant Michael Landon avant de mourir

Le lien spécial qu’ils avaient Michael Landon Oui Mélissa Gilbert, père et fille en « La famille Ingalls »Cela ne se reflétait pas seulement dans les studios d’enregistrement, mais aussi dans les coulisses; puisque les acteurs, malgré la différence d’âge, ont cultivé une grande amitié, où l’admiration de la jeune femme envers le protagoniste de la série d’antan et la protection envers elle de lui se sont démarquées.

Parce que l’actrice le considérait comme faisant partie de sa famille, elle a raconté comment c’était au moment où elle a vu l’interprète de Charles Ingalls, peu de temps avant sa mort; en plus, pour décrire le jour où vous avez appris votre départ.

« Michael Landon était notre patron, notre père et notre mentor »Gilbert a écrit dans «My Prairie Cookbook», ajoutant que lui et Kent McCray, le co-producteur exécutif de la série, avaient créé un environnement de travail plein de «loyauté et de créativité».

L’actrice Laura Ingalls avait réalisé que l’acteur était très malade. (Photo: NBC)

LA DERNIÈRE FOIS MELISSA GILBERT A SAW MICHAEL LANDON

Peu avant Michael Landon a cessé d’exister est apparu sur ‘The Tonight Show’, avec Johnny Carson, où il a parlé de son état de santé dû au cancer du pancréas et du foie dont il a souffert.

Comme l’actrice qui a donné vie à Laura Ingalls était tellement émue qu’elle a décidé qu’il était temps de le voir pour qu’elle puisse dire au revoir; car pour elle, les choses n’allaient pas bien. C’est ainsi qu’il a programmé son voyage des semaines plus tard.

Quand elle fut enfin devant lui, elle fut très choquée, car elle n’avait jamais vu – selon ses mots – quelqu’un « tellement malade » comme lui. « Il était extrêmement maigre et fragile. Il avait l’air de deux fois son âge. Ses cheveux étaient blancs et sa peau était grise; toute sa couleur s’était fanée. C’était comme si c’était presque invisible « Gilbert a écrit dans son livre «Prairie Tale».

GILBERT REALIZED LANDON VA MOURIR

Bien que Melissa Gilbert ait réalisé que Landon se battait pour vaincre le cancer, elle savait aussi que malgré ses efforts, il allait mourir; Et il pense également que l’acteur savait que sa fin était proche.

«Si j’avais fait le calcul et compté les cigarettes et la vodka que j’avais consommées, je l’aurais vu s’ajouter au cancer du foie. Mais il avait été dans le déni jusqu’au moment où je l’ai vu avec Johnny. « , a raconté l’actrice, a publié le portail Triche Scheet.

COMMENT AVEZ-VOUS APPRIS LA MORT DE MICHAEL LANDON?

Juste une semaine après que Melissa ait rendu visite à Michael, il est mort. Selon l’actrice, elle a appris la nouvelle lorsqu’elle était à la maison en train de jouer avec son fils. Soudain, il a entendu sur CNN que son grand ami était parti.

Sa réaction, parce que son petit était à ses côtés, a été de se retenir de pleurer jusqu’à ce que son mari emmène son fils. Lui aussi, entre deux sanglots, pleura sa mort. Selon raconté, Gilbert était inconsolable et navré.