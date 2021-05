Il était à Hellboy et rejoint maintenant la deuxième saison de Bridgerton sur Netflix

La production de la deuxième saison de Bridgerton il progresse rapidement au Royaume-Uni. Déjà sans Regé-Jean Page, la série Netflix s’apprête à battre à nouveau des records avec une histoire qui aura plusieurs nouveautés. Parmi eux se trouve un casting renouvelé qui dans les dernières heures a confirmé un nouveau membre: Rupert Evans, l’acteur Hellboy, sera dans les nouveaux épisodes. Qui est-ce?

La première la plus regardée de tous les temps sur Netflix entraînera de nombreux changements, car l’histoire se concentrera sur le deuxième livre écrit par Julia Quinn intitulé The Viscount Who Loved. C’est pourquoi il y aura des modifications dans le casting et des personnages comme Simon Basset ne feront pas partie de l’intrigue. L’ajout bien connu de Rupert Young a été rejoint par un autre ce vendredi.

Evans jouera le patriarche Edmund, le mari aimant et dévoué de Violet Bridgerton, dont le véritable amour leur a donné huit enfants. Il est également un père infiniment patient et gentil qui se targue de donner vie à son fils aîné, Anthony (joué par Jonathan Bailey, protagonistes de la saison deux).

(Getty)



Le neuf étoiles de la série a 38 ans, est anglais et a une longue expérience à la télévision, au cinéma et au théâtre. Il est membre de la prestigieuse Royal Shakespeare Company. Parmi les nombreux emplois qu’il a accomplis au cours de sa carrière, il y a Hellboy de 2004 réalisé par Guillermo Del Toro. Là, il a joué le rôle de l’agent du FBI John Myers. Sa dernière apparition télévisée avait été sur Charmed en tant que Harry.

De cette façon, la deuxième saison du succès romantique suit son cours à Londres. Déjà renouvelée pour une troisième et quatrième tranche, la production est en activité pour lancer les nouveaux épisodes entre fin 2021 et début 2022.