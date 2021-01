«  Il est toujours la référence  »: le nouveau garçon de F1, Mick Schumacher, affirme que les réalisations du père Michael restent le summum du sport automobile

Mick Schumacher a hâte d’entrer dans la mêlée de Formule 1 en 2021 et a déclaré qu’il apprécierait le défi de travailler avec – et de lutter contre – les esprits les plus aiguisés du sport automobile au sein de l’équipe Haas F1.

« J’adore la compétition, j’adore la course et les batailles difficiles sur la piste », dit-il à Formula1.com.

«Quand vous faites ce tour parfait en qualifications et que vous gagnez une course, ce sentiment est indescriptible. Cela vous remplit de joie lorsque vous parvenez à conduire tous les secteurs en violet.

«Et j’adore travailler avec tant de génies différents, car le sport automobile est très avancé dans tous les aspects.

Schumacher sait qu’avec la pression accrue et l’augmentation de l’argent de la Formule 1, il y aura aussi un sacrifice personnel qui lui sera demandé.

Bien qu’il reconnaisse qu’il devra passer plus de temps loin de ses amis et de sa famille, l’as allemand a déclaré qu’il était prêt à relever le défi alors qu’il se préparait pour sa première saison au plus haut niveau du sport automobile.

«Vous ne passez pas beaucoup de temps avec votre famille. Vous êtes souvent sur la route et vous ne voyez pas votre famille aussi souvent que vous le feriez dans un emploi de 9 h à 17 h», il a dit.

« Cependant, en tant que pilotes, notre passion est notre métier et j’apprécie vraiment mon sport, donc c’est très facile pour moi de faire ce sacrifice et de profiter de chaque instant. »

Une des raisons pour lesquelles il est si à l’écoute de ce qui est exigé d’un jeune pilote entrant en F1, bien sûr, est sa lignée.

Son père, Michael, est largement considéré comme l’un des plus grands pilotes de F1 de tous les temps, et Schumacher admet librement qu’il est inspiré par les réalisations de son père dans le sport alors qu’il cherche à faire ses premiers pas sur la grande scène de sa propre carrière. .

« Bien sûr! Je regarde définitivement ce qu’il a accompli et j’essaie d’en tirer des leçons, » il a dit.

«Il a été la référence pendant si longtemps et pour moi, il est toujours la référence, donc je me réfère toujours à lui.

« Je l’admire aussi pour son côté humain et la façon dont il est toujours resté les pieds sur terre. C’est quelque chose que j’apprécie vraiment, mais aussi quelque chose que j’emporte avec moi dans ma carrière. »

La saison 2021 de Formule 1 débute à Bahreïn, les lumières s’éteignant lors du premier Grand Prix de l’année le 28 mars.

