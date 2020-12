Le rappeur a mentionné qu’il avait parlé avec Diddy de son travail chez REVOLT, mais a déclaré « qu’il ne me donnerait pas le poste que je veux ».

Il est temps de faire bouger les choses chez BET et Bow Wow veut être celui qui relancera le réseau. De 2012 à 2014, Bow Wow était l’hôte du programme musical défunt de BET 106 & Parc, une alternative aux MTV TRL. L’émission a diffusé son dernier épisode en décembre 2014 et, au fil des ans, certains critiques ont commenté le déclin de BET dans la structure de la culture pop. Le réseau était autrefois une force de premier plan avec des émissions comme Cita’s World, Rap City, Midnight Love, Video Soul, College Hill, BET: Uncut, BET Next, et une foule de séries de télé-réalité, y compris Keyshia Cole C’est comme ça. Lundi (14 décembre), Bow Wow a parlé des mesures qu’il ferait s’il occupait un poste au sein du réseau, et il semblait être une idée que de nombreuses personnes co-signaient. « Mon seul travail de rêve maintenant est de vouloir reprendre BET. Je veux un poste élevé », a tweeté le rappeur. « J’ai eu la chance d’héberger mais MAINTENANT je veux un bureau. Je veux diriger et proposer du contenu pour le réseau. Je sais ce qui leur manque. Tout ce que vous avez à faire est d’écouter les gens. » Il a ajouté: « BET a oublié ce qui les rend CHAUDES! La MUSIQUE !!! artiste de rupture, etc. quand il y a une remise de prix? Pensez-y. Comme 3 fois par an. C’est fou! « « Amener 106 & Park à Atlanta! Il est temps pour une nouvelle énergie, il est temps de bouger avec la culture », a déclaré Bow. « 106 & Park doit être tourné dans ATL maintenant. La pandémie a frappé NYC est fermée. Les affaires sont en plein essor ici. Toutes les célébrités sont ici. Ce serait mon premier mouvement majeur. PUBLIC EN DIRECT! À la télé et en streaming en direct. » Bow Wow a mentionné que les artistes d’aujourd’hui comme Mulatto, Lil Yachty et NLE Choppa n’ont jamais eu l’occasion de participer à des émissions comme 106 & Parc. Un utilisateur de Twitter a dit à Bow Wow qu’il devrait plutôt se tourner vers REVOLT, mais le rappeur a révélé qu’il avait essayé de parler avec Diddy mais que les choses n’avaient pas fonctionné. « Puff est la culture! Il ne me donnerait pas la position que je veux », a déclaré Bow. « BET le fera. Je peux montrer qu’un homme noir de 33 ans peut diriger une entreprise d’un milliard de dollars. Cela mettrait davantage en valeur mes compétences de direction avec BET! » Ses paroles ne sont pas passées inaperçues et après avoir déclenché une discussion sur Clubhouse, Bow a déclaré qu’il avait maintenant une réunion avec le réseau. Pensez-vous que Bow Wow peut changer le BET pour le mieux? Découvrez plus de ses tweets et idées ci-dessous.