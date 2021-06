Il est temps d’obtenir Looney dans le dernier Space Jam: une nouvelle bande-annonce héritée

The Toon Squad est de retour dans la dernière bande-annonce de Space Jam : un nouvel héritage qui montre plus de l’histoire et de l’humour à attendre.

Comme promis, aujourd’hui apporte une nouvelle bande-annonce pour le nouveau Space Jam film, et il met fermement l’accent sur les dessins animés et les blagues (où il devrait être).

Je ne vais pas mentir… ça n’a pas l’air génial. Mais il semble que cela pourrait être très amusant, surtout avec les enfants. Je vais certainement devoir donner une montre à celui-ci.

Bienvenue à la confiture ! Le champion de basket-ball et icône mondiale LeBron James se lance dans une aventure épique aux côtés de l’intemporel Tune Bugs Bunny avec l’événement animé/en direct « Space Jam: A New Legacy », du réalisateur Malcolm D. Lee et d’une équipe de réalisateurs innovants comprenant Ryan Coogler et Maverick Charretier. Ce voyage transformationnel est un mélange maniaque de deux mondes qui révèle jusqu’où certains parents iront pour se connecter avec leurs enfants. Lorsque LeBron et son jeune fils Dom sont piégés dans un espace numérique par une IA malhonnête, LeBron doit les ramener chez eux en toute sécurité en menant Bugs, Lola Bunny et toute la bande de Looney Tunes notoirement indisciplinés à la victoire sur les champions numérisés de l’IA sur le terrain : une liste de stars du basketball professionnel comme vous ne les avez jamais vues auparavant. C’est Tunes contre Goons dans le défi le plus important de sa vie, qui redéfinira le lien de LeBron avec son fils et mettra en lumière le pouvoir d’être soi-même. Les Tunes prêts à l’action détruisent les conventions, boostent leurs talents uniques et surprennent même le « King » James en jouant au jeu à leur manière.