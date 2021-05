Il est temps d’être prudent, de ne pas tourner la baiana

Nous devrions tous être à l’affût de quelques pierres en cours de route, en plus de l’une ou l’autre épine, dans cette semaine qui va du lundi 17 au dimanche prochain 23. C’est ce que révèlent les cartes de tarot.

La patience sera le mot d’ordre. Nous devons également réévaluer les relations avec les personnes proches de nous, auxquelles il ne faut pas faire confiance sans limites. Mais il y a un côté positif à tout cela: nos vies seront renouvelées.

Voici ce que disent les lettres:

La Renaissance 78 – Vous trouvez un moyen de commencer un nouveau voyage dans votre vie. Cette lettre montre que vous commencez à vous débarrasser de ce qui n’a pas beaucoup de sens à ce moment-là, afin que vous puissiez avoir un résultat heureux dans cette nouvelle étape de la vie.

Conjecture 47 – En ce moment, vous vous sentez très intimidé et coincé. Il se sent empêché de regarder vers l’avenir et de trouver des solutions à ce qu’il recherche. Essayez de regarder à l’intérieur avec un aperçu et de réaliser ce qui est réel à ce moment-là.

Préméditation 52 – Chaque pas que vous faites dans votre vie est bien calculé. Mais même avec autant de plans, il est plus intéressé à penser qu’il est responsable de tout et de tout le monde et oublie la vraie raison de son effort.

L’incertitude 28 – Cette lettre montre que vous parvenez à entretenir de nombreuses relations, même si les insécurités sont un cauchemar. Allez de toutes vos forces sur le chemin que vous souhaitez et dissipez les doutes qui pourraient survenir.

La passion 15 – Il est temps pour vous de défendre vos objectifs et de vous concentrer sur ce que vous pensez être le mieux. Ce moment qui est le vôtre est celui de prendre des risques et de ne pas craindre les situations qui apparaissent dans votre vie.

Service – Najla Tarot

Téléphone: 61 9 8317-3428

E-mail: [email protected]

Instagram: @ najla.seabra