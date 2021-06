Il est temps de retourner sur Vénus : la NASA annonce deux nouvelles missions d’exploration pour 2026

Si les dernières années ont été les années martiennes, les prochaines seront (au moins en partie) Vénus. La NASA a annoncé non pas un mais deux missions d’exploration sur la planète voisine. Bien que les conditions météorologiques soient infernales, il y a de fortes chances qu’il y ait de la vie dans son atmosphère. Et c’est ce qu’ils vont chercher.





Pour la première fois depuis plus de trois décennies, la NASA reviendra sur Vénus. Cela a été annoncé par Bill Nelson, le plus haut représentant de la NASA, dans les dernières heures. Le fera grâce à deux nouvelles missions planétaires estimées pour 2026. DAVINCI + et VERITAS sont les noms qu’ils reçoivent.

Vénus, en un sens, est la planète la plus semblable à la Terre. Une masse similaire, une composition similaire et une taille similaire nous font penser que c’est un lieu qui peut accueillir la vie. Cependant, son atmosphère est une autre histoire. La température dans l’atmosphère dense de Vénus en fait un endroit infernal avec plus de 400 degrés Celsius.

Après de nombreuses missions des États-Unis et de l’Union soviétique au cours des décennies précédentes, Vénus a fini par être un peu oubliée, ne trouvant rien de particulièrement pertinent. À présent il est temps de rentrerSurtout après de nouveaux indices qu’il pourrait abriter la vie. Les pistes? Preuve que la température dans l’atmosphère de Vénus pourrait être modérée comme sur Terre.

Les objectifs de DAVINCI + et VERITAS

Comme nous l’avons indiqué, il y a deux missions qui seront envoyées à Vénus dans les prochaines années. Chacun d’eux a un objectif différent sur Vénus et un lieu d’exploration différent. C’est ce qui est attendu des deux missions exploration de Vénus :

DAVINCI + : C’est la mission qui mesurera la composition de l’atmosphère de Vénus. Pour ce faire, la mission descendra dans une capsule dans l’atmosphère de Vénus pour recueillir des mesures précises des gaz rares et des éléments qui composent l’atmosphère. Il photographiera également la composition géologique de la planète en haute résolution.

C’est la mission qui mesurera la composition de l’atmosphère de Vénus. Pour ce faire, la mission descendra dans une capsule dans l’atmosphère de Vénus pour recueillir des mesures précises des gaz rares et des éléments qui composent l’atmosphère. Il photographiera également la composition géologique de la planète en haute résolution. VERITAS : VERITAS ne descendra pas à la surface de Vénus, mais restera en orbite autour de la planète pour photographier et cartographier en 3D toute sa surface. Il nous permettra d’avoir une étude géologique de la planète pour connaître son volcanisme et sa topographie.

Pour le moment il faudra attendre 2026 pour que les missions soient lancées, si tout se passe comme prévu. Des mois plus tard, nous recevrons probablement certaines des données les plus intéressantes sur la planète voisine, ainsi que des photographies haute résolution de l’enfer du système solaire.

Plus d’informations | POT