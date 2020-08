Il est temps de repenser le mode de vie

J’ai récemment entendu d’un confrère médecin comment l’obésité et l’inactivité physique augmentent le risque de complications dans les cas de Covid-19. Lui-même, après avoir contracté la maladie et avoir été libéré, a commenté à quel point le style de vie qu’il adoptait lui faisait du mal. Il avait un diabète incontrôlé, était en surpoids et ne faisait pas d’exercice depuis un certain temps.

Cette observation est un fait et que nous apprend-elle? Laissons le covid de côté et rappelons-nous qu’il n’est pas nouveau que la pratique de l’exercice physique et la pondération dans le régime apportent des bienfaits pour la santé. Et cela n’a rien à voir avec l’esthétique, on parle de santé.

Bien que ce discours soit ancien, nous nous rendons compte que de nombreuses personnes laissent encore de côté ces lignes directrices en raison d’une routine de travail et reportent les changements dans leurs habitudes de vie. Que faire?

Je suis un libéral et je pense qu’en fin de compte, l’individu décide de ce qu’il veut faire. Je déteste les règles qui sont également tabulées pour tout le monde et j’aime citer des exemples de longévité dans mes cours qui sont souvent des paradoxes comme le cas de Churchill ou Mike Jagger

Cependant, nous devons aider nos patients à vraiment changer la clé de manière naturelle et intime. Il ne sert à rien de blâmer les gens et de mettre leurs doigts sur leur nez. Covid-19 a incité chacun à repenser sa relation avec la santé. Un article publié cette semaine dans le New England Journal of Medicine «Covid-19 et le mandat de redéfinir les soins préventifs» écrit par les collègues Daniel Horm et Jennifer Hass montre une voie intéressante sur l’opportunité de développer des systèmes alternatifs pour promouvoir une prévention fondée sur des preuves .

Pourquoi ne pas cartographier tous les patients et les aider avec un concierge (navigateur en anglais ou le bon vieil agent communautaire ou gérontologue) pour ne pas se perdre dans les difficultés du système? Pourquoi ne pas proposer de bons espaces publics dans chaque quartier pour faire du sport? Bien sûr, tout cela dépend de beaucoup de choses qui ne sont pas toujours accessibles dans un pays comme le nôtre.

La pandémie a de plus en plus renforcé l’importance de la santé et je ne parle pas de covid-19, nous parlons d’innombrables maladies qui peuvent tuer et qui détériorent la qualité de vie des gens et pourraient être prévenues ou maîtrisées par de simples changements d’habitudes. .

Un système de prévention à grande échelle basé sur le bien-être de la population est nécessaire. Si nous n’essayons pas de prendre soin de tout le monde, en respectant les perspectives libérales de l’individu, les pires résultats viendront avec ou sans covid. Et avez-vous repensé votre mode de vie? Vivrons-nous plus longtemps et mieux?