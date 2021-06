Il est temps de prendre soin de notre enfant intérieur

Nous portons tous trois personnes en interne tout au long de notre vie. L’enfant, l’adolescent et l’adulte. Toutes ces identités intérieures ont une importance fondamentale dans nos vies, dans la façon dont nous nous rapportons les uns aux autres et dans la façon dont nous voyons le monde. Les 3 personnes sont importantes, mais dans ce texte, je m’en tiendrai à l’importance de l’enfant intérieur.

Notre enfant parle de nos émotions les plus fondamentales. Les émotions de base sont celles avec lesquelles tous les êtres humains sont nés et qui donnent ensuite naissance à d’autres émotions. Les émotions de base sont : la peur, le dégoût, la surprise, la colère, la tristesse et le bonheur. On les appelle les six grands.

Durant notre enfance, nous vivons ces émotions avec une grande intensité. Ces enregistrements sont stockés en nous tout au long de notre vie et reflètent notre comportement futur. Par exemple, si une personne a vécu beaucoup de peur pendant son enfance, il est fort probable qu’à l’âge adulte cette personne ait très peur de vivre ces situations. Ainsi, chaque fois qu’une situation similaire se produira, cela déclenchera la peur et le désir d’éviter cette peur.

Peut-être que cette personne a été trop sollicitée, injuriée, sollicitée et menacée dans son enfance. Cela lui fait croire que le monde est un endroit dangereux et qu’elle doit se protéger de tout et de tous. Nous pouvons ignorer la peur et ne pas la regarder, en essayant de ne pas y penser, mais cela ne la fera pas disparaître. La peur restera là, obsédante et se manifestant lorsque vous la remarquerez le moins, car vous ne la regarderez pas.

Si nous ignorons notre peur, elle augmente, mais si nous la regardons, nous pouvons l’accepter et accueillir en nous l’enfant qui a peur. Nous pouvons regarder notre enfant et dire que nous ne sommes plus un petit enfant impuissant, que nous avons maintenant des mains et des pieds forts, que nous sommes des adultes capables de prendre soin de notre enfant intérieur.

Lorsque nous sommes enfants, nous dépendons des autres pour prendre soin de nous et nous y sommes attachés. Le besoin d’être avec les gens est né de notre peur d’être abandonné. L’enfant craint d’être abandonné, d’être abandonné et de ne plus être pris en charge. Cependant, vous pouvez apporter vous-même les soins dont votre enfant a besoin en lui parlant, en lui disant qu’il n’a plus besoin d’avoir peur, que vous êtes maintenant prêt à prendre soin d’elle et que rien de mal ne lui arrivera.

Lorsque nous prenons soin de notre enfant intérieur, nous ressentons un amour pour nous-mêmes et cela augmente notre estime de soi et notre confiance en soi. En prenant soin de votre enfant, vous sentirez que vous pouvez générer de l’amour pour vous-même et que vous pouvez également transmettre cet amour aux autres. Nous sommes souvent dépendants de l’amour des autres parce que nous ne savons pas comment générer l’amour. Comment une personne qui ne sait pas s’aimer peut-elle générer de l’amour pour l’autre ? De cette façon, il se rapporte aux autres par manque, comme un être affamé d’amour et d’affection.

Cependant, vous pouvez générer cet amour auquel vous aspirez. Prenez simplement soin de votre enfant intérieur, montrez de l’amour pour l’enfant qui est en vous et qui a besoin d’être aimé. J’espère que ces mots réchaufferont votre cœur et vous aideront à réchauffer votre enfant qui, comme tous les êtres de l’univers, mérite votre amour.