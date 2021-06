Il est temps de mettre le passé de côté et de voir l’avenir

La semaine qui débutera le lundi 21 et s’étendra jusqu’au dimanche prochain (27) sera marquée par la nécessité de se débarrasser du passé, de mettre les pieds sur terre et de vivre le présent avec un regard tourné vers l’avenir.

Selon l’interprétation des cartes du Tarot pour l’époque, des nouvelles à leur profit vont frapper à la porte et le moment n’est pas de laisser passer le cheval à la cellule brillante.

Évaluez ce qui vous attend dans les prochains jours :

Retour 22 – Vous répétez le même contexte dans votre vie. Il est peut-être temps de laisser tomber le passé et de commencer à vivre davantage votre présent. De cette façon, vous aurez des tendances plus positives et vous commencerez également à changer votre façon de penser.

Le témoignage 39 – L’Inattendu frappera à votre porte et votre tendance sera de vibrer de joie. Vos projets inachevés commenceront à prendre vie et ainsi les fruits naîtront ; alors vous commencerez à comprendre que ce n’était pas aussi difficile que cela en avait l’air.

Réhabilitation 58 – Les changements arrivent pour le mieux, votre évolution mentale est en constante transformation et avec cela les 360 degrés que vous avez donnés dans votre vie, semblaient une situation imprévue. Mais à chaque pas que vous faites, vous développez de plus en plus votre croissance.

L’inquiétude 41 – Vous traversez une phase de changement, vous apportant beaucoup d’insécurité. Mettez la faiblesse de côté et prenez l’huître victorieuse et vous verrez les piliers que vous construisez se dresser.

Le pèlerinage 56 – Vous ne pouvez pas rester immobile. Le mouvement constant fait partie de votre vie. À chaque porte qui se ferme, une nouvelle s’ouvrira juste devant vous.

