Il est temps de laisser tomber et de passer à autre chose

La semaine qui commence le lundi 24 et se prolonge jusqu’au dimanche 30, nous montrera les chemins de la libération et l’évolution de notre esprit. Il y aura des jours où les réponses aux nombreuses questions qu’ils posent viendront.

Comme le révèlent les cartes de tarot, nos piliers seront de plus en plus fermes. Une paix immense naîtra dans nos cœurs et nous verrons des solutions à nombre de nos problèmes.

Voir les prédictions:

La Purification 72 – Les choses négatives de votre vie sont libérées et les pensées qui vous ont fait vous sentir mal sont effacées de votre esprit et restent dans le passé. Vous commencerez à ressentir une énorme paix dans votre cœur.

Le Conseil 51 – L’inspiration vient avec tout en ce moment. Vous commencerez à utiliser toute votre sagesse dans vos conversations et la volonté de donner des conseils sera énorme. Vous êtes très sélectif dans votre environnement et peu ouvert à la conversation avec un certain groupe de personnes.

La Magnificence 32 – Vous êtes en train de conquérir votre espace et le sentiment de gratitude est vivant en vous, tout se passe comme prévu avec une grande abondance. Vous produisez de plus en plus et cette incitation vous fait grandir de plus en plus.

L’Espoir 17 – Vous êtes en équilibre et votre foi vous empêche de suivre la voie que vous avez choisie. Votre confiance et votre intuition vous font réussir, ce qui montre que tous les changements que vous avez faits et faites dans votre vie sont formidables.

Désorientation 77 – Tant de choses se passent si vite dans votre vie que vous vous sentez un peu perdu. De plus en plus vos chemins s’ouvrent et vous rompez fortement avec le passé qui vous tourmentait, à la recherche de nouvelles possibilités pour avancer.

