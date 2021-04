Il est temps de faire de votre vie un journal quotidien

Nous ne comprendrons jamais grand-chose à la vie si nous restons coincés dans nos «nombrils». Ce sont les relations et les gens qui nous apprennent à ce sujet.

Tout est utile pour apprendre à se comprendre moi-même et les autres autour de moi. La perception est une possibilité de comprendre la vie.

Si la vie est une mer et que je suis un bateau, eh bien, je dois bien prendre soin du bateau et comprendre le plus possible la mer.

Les possibilités sont des actions divines qui apparaissent dans chaque «coin» de notre vie.

«Nous ne sommes pas seulement ce que nous pensons être. Nous sommes plus: nous sommes aussi ce dont nous nous souvenons et ce que nous oublions; nous sommes les mots que nous échangeons, les erreurs que nous commettons, les impulsions que nous donnons « involontairement » – Sigmund Freud

Il y a toujours des possibilités. Je l’ai dit aujourd’hui et je crois de tout mon cœur que c’est vrai.

La vie est une routine avec de bons et de mauvais événements. Parmi ces événements, certaines personnes deviennent des amis au cours du voyage. Je pense que c’est ce que ça vaut dans la vie!

La vie est une histoire que nous n’écrivons pas seuls.