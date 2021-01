Il est temps de dire au revoir à A +++: c’est le nouvel étiquetage d’efficacité énergétique de l’Union européenne qui entre en vigueur en 2021

Les A +++, A ++ et A + disparaissent. À partir de 2021, les appareils électroménagers tels que les réfrigérateurs ou les machines à laver utiliseront un nouvel étiquetage pour montrer votre efficacité énergétique. Depuis 1994, les labels de l’Union européenne permettent de comprendre la consommation énergétique des produits, mais avec le passage des années et l’amélioration des appareils, il était aujourd’hui difficile de trouver un produit mal noté.

Pour mettre à jour la classification et simplifier l’étiquetage, la Commission européenne a approuvé le nouveau système en 2019; revenir à certaines étiquettes qui passeront de «A» à «G». Nous expliquons ici quand nous commencerons à les voir et comment ils fonctionnent.

De ‘A’ à ‘G’: c’est le nouveau label énergie

Étiquetage européen depuis 2010 (à gauche) vs nouvel étiquetage énergétique 2021 (à droite)

Le principal changement du nouvel étiquetage concerne les catégories. Les couleurs du rouge au vert restent, mais les lettres changeront. Les produits marqués de la lettre «G» seront les moins efficaces, tandis que les produits marqués de la lettre «A» seront les plus économes en énergie.

Par conséquent, les classes A +, A ++ et A +++, qui ont été créées pour couvrir et décrire les produits les plus efficaces, disparaissent. Avec le nouveau système, les scores seront restructurés et nous pourrons trouver un réfrigérateur actuellement classé A +++, passer à la catégorie «C». Les produits préalablement marqués de l’étiquette A + auront une couleur jaune et la lettre «D».

Cela ne veut pas dire qu’il s’est aggravé, mais que le nouvel étiquetage est plus strict et dans la première catégorie A sera vide, alors que très peu de produits obtiendront un score B ou C. Cela a été fait pour permettre des améliorations au cours des prochaines années. Jusqu’à ce que 30% des produits du marché communautaire n’obtiennent pas le classement maximal, pour l’instant vides, les barèmes ne seront pas révisés.

À la fin de l’année dernière, les fabricants ont commencé à inclure les nouvelles étiquettes sur leurs produits mais n’ont pas encore eu besoin de les montrer au public. Être à compter du 1er mars 2021, lorsque les lave-vaisselle, les machines à laver, les réfrigérateurs et les appareils à affichage électronique seront tenus d’afficher l’étiquetage dans les magasins.

À partir de mars 2021, les lave-vaisselle, les lave-linge, les sèche-linge et les réfrigérateurs doivent afficher le nouvel étiquetage énergétique.

Au départ, ce seront les catégories qui seront requises. Par la suite, à partir du 1er septembre 2021, les systèmes d’éclairage devront également s’adapter. En 2022, ce seront des séchoirs et des climatiseurs ceux qui doivent appliquer le nouvel étiquetage.

La Commission établit une période de transition de 2 semaines pour que les fabricants et les vendeurs apportent le changement. Alors que ce s’appliquera aux nouveaux produits. Les produits du modèle qui sont déjà en magasin peuvent conserver l’ancienne étiquette.

Quelles informations supplémentaires seront affichées

Parallèlement au changement des lettres, les nouvelles étiquettes ont légèrement changé leur design pour incorporer des informations supplémentaires. La Commission explique que ces labels seront linguistiquement neutre. Cela signifie que seuls les symboles seront utilisés, de sorte qu’ils soient identiques et compréhensibles par tous les pays.

Dans le coin supérieur droit, il y aura un code QR, où les utilisateurs peuvent accéder à des informations plus détaillées via la base de données européenne des produits pour l’étiquetage énergétique (EPREL). Une base de données qui sera disponible à partir de mars 2021, au fur et à mesure que de nouveaux produits commenceront à utiliser le label.

Exemple d’étiquetage pour une machine à laver. Via OCU

Selon qu’il s’agisse d’une machine à laver ou d’un réfrigérateur, certaines informations vous seront proposées dans la zone inférieure. C’est là que nous aurons le énergie consommée par 100 cyclesainsi que le type de bruit en décibels, la durée du programme écologique ou le volume.

Les facteurs de réparabilité, qui auront leur propre système, ne sont pas inclus dans ces étiquettes.

