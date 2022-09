« Il est temps de commencer à explorer d’autres genres »: Raúl Méndez, acteur de Marea Alta

Avec l’arrivée des plateformes de streaming, ainsi que d’autres formes de consommation, les horizons des productions nationales se sont élargis. Les histoires ont cessé de se concentrer sur le rythme de vie à Mexico et les coûts ont été réduits dans certains endroits en fonction des entités choisies. Le nord a été une région rémunératrice pour les contenus qui recréent en fiction diverses réalités du pays, notamment en termes d’insécurité.

Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, sont des états appréciés ou mentionnés dans les récits des séries et films actuels. Vix Plus s’est tourné vers la Basse-Californie pour produire Marée haute, histoire qui raconte la disparition d’une jeune femme dans un contexte d’environnement balnéaire, de surf et d’une petite population.

Pour Raúl Méndez, qui incarne l’avocat Roberto Silva, il est de la plus haute importance que des situations aussi délicates que la disparition de femmes sont abordés dans des zones où il est rare ou peu connu que ces types d’événements existent et ainsi la communauté locale en prend conscience. Dans ce cas à Los Cabos.

À ce sujet et plus encore, nous avons parlé avec l’acteur, qui est également heureux de participer à une série qui parie sur le genre thriller pour donner de la variété à l’offre mexicaine de divertissement en streaming.

Entretien avec Raúl Méndez, l’avocat Roberto Silva à Marea Alta, de Vix Plus

Il y a un boom dans le streaming de séries comiques et de films mexicains. Avec Marée haute il y a une option différente parce que c’est un thriller. Comment ce genre vous est-il venu ?

Plus que moi, c’est bon pour l’industrie nationale car on a stagné dans la comédie romantique, aussi bien dans les films que dans les séries. Il était temps de commencer à explorer d’autres genres pour générer une crédibilité en tant qu’acteurs au profit des producteurs à investir et du public en tant que consommateur de divertissement qu’il est.

Pour moi ce genre est complexe, mais il a facilité l’appropriation de l’écriture du projet. Le scénario d’Antón Goenechea était très bien structuré dans chaque chapitre, il n’y avait pas de choses évidentes. Cela nous a vraiment aidés à obtenir plusieurs points dans le thriller pour raconter cette histoire.

Un thriller, c’est aussi l’occasion de vous observer en tant qu’acteurs et de redécouvrir l’éventail de nuances dont vous disposez, n’est-ce pas ?

Il y a quelque chose que dans cette série on nous a permis de faire en tant qu’acteurs et qu’on nous a rarement permis de faire. Quoi? Observez notre partenaire pour comprendre ce qu’il nous a dit, puis répondez. À de nombreuses reprises, en raison de la pression du temps pour tourner une scène, nous n’écoutons pas nos partenaires et nous devons abandonner nos lignes à grande vitesse.

Avec Marée haute ils privilégient les dialogues ponctuels écrits par Antón Goenechea et le travail des réalisateurs lors de la compréhension du scénario en pensant aux acteurs. Ils nous ont permis de respirer trop longtemps pour comprendre ce qui se passait. Par exemple, le silence peut devenir gênant à un certain moment, et lorsque vous vous sentez mal à l’aise, l’anxiété vient créer du suspense. Nous avons assisté à ces silences gênants pour nous immerger dans ce qu’exige un genre comme le thriller.

Mon personnage est un avocat bien connu dans un large secteur de la communauté de Basse-Californie. Au moment de se retrouver dans la crise de la disparition d’une femme, qui est quelque chose de nouveau pour ce territoire, il tente de relier les points afin de découvrir ce qui s’est passé. C’est une société harmonieuse, avec un profil économique élevé et un habitant d’un quartier calme de la Basse-Californie où un événement comme celui-ci crée un chaos énorme dans ce noyau qui se sent étranger à la réalité du pays. Travailler sur l’anxiété était vital pour nous en tant qu’acteurs.

Le streaming est également une possibilité pour raconter des histoires dans des lieux peu explorés ou envisagés pour la production. Par exemple, la Basse-Californie. Vous avez grandi à une époque où les complots étaient centralisés à Mexico. Comment ressentez-vous l’amplitude vers d’autres destinations ?

Tout d’abord, il est tout à fait sain que toutes les histoires ne se déroulent pas dans la capitale, qui est une ville pleine de béton et de bruit. Avec Marée haute Il se trouve que visuellement cela contribue à découvrir des lieux, des modes de vie et des activités qui ont toujours existé, mais que nous ne savions pas. Je parle de surf, pour évoquer un sujet. C’est un sport que beaucoup d’enfants pratiquent, c’est ce qu’ils veulent professionnaliser, alors qu’on y voit peut-être un passe-temps de vacances, et ce n’est pas le cas.

Sur le plan cinématographique, un tel panorama ne vous enferme pas dans un univers chaotique avec de la photographie sombre, comme il a pris l’habitude de le faire avec les récits de ville. De la même manière, il y a des histoires qui peuvent bien être transférées dans n’importe quel autre coin, d’autant plus si nous sommes au Mexique, un pays où la violence s’installe malheureusement partout.

D’autre part, les coûts et les processus de production sont facilités. Je veux dire qu’il y a des techniciens et de la main-d’œuvre dans la ville qui sont déjà employés depuis jusqu’à trois ans, vous devez donc rechercher des endroits qui ont ce capital humain. Cela apporte l’opportunité de rencontrer des talents et des professionnels locaux dans différents domaines qui rendent votre entité plus attrayante pour continuer à y produire.

Comment avez-vous construit votre personnage sachant que c’est un thriller et que c’est un sujet qui déchire le Mexique ? Je veux dire la disparition des femmes.

Ce qui est intéressant, c’est que ceux d’entre nous qui vivent dans la capitale réagissent très différemment à ce type d’événement par rapport à la façon dont nous réagissons en province. En raison du niveau de vie que nous avons à Mexico, du coup, nous ne nous donnons même plus le temps de réfléchir ou de nous sentir mal face à certaines situations qui affectent les autres.

Nous nous sommes habitués à ce que les événements d’insécurité soient fréquents dans la mesure où ils ne nous impactent pas. Mais si soudain une disparition survient dans une société presque parfaite en raison de la tranquillité dans laquelle elle vit, un tel événement bouleverse toute la ville. Pour moi, il était très important de garder le contrôle de l’intérieur car mon personnage doit donner des réponses à une communauté secouée par quelque chose qu’elle n’aurait jamais imaginé vivre de près. Il s’agit d’un homme qui, pour la première fois, fait face à une circonstance de cette ampleur, pour laquelle il doit faire face à sa profession et à sa propre personnalité. Wow, un homme différent de celui qui se déroule à Mexico, où parfois on ne pense même pas aux autres.

Ils disent que chaque histoire est une expérience, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Quelle réflexion vous laisse pour avoir participé à ce thriller ?

Nous portons un ADN violent depuis de nombreuses années. Nous vivons actuellement une étape forte en termes de violence au Mexique. Cependant, les Mexicains ont la mémoire courte. Ce climat de violence que nous subissons aujourd’hui n’est pas la faute des derniers sexennats, des hommes politiques et de l’absence de lois. Cela a à voir avec un ADN violent que nous avons porté il y a des siècles.

Nous, les Mexicains, devons changer notre façon de penser et cesser d’éprouver du ressentiment pour avoir été conquis ou parce qu’ils ont pris notre territoire. Il est important d’arrêter de regarder qui blâmer pour ce qui nous arrive et de nous demander intérieurement ce que nous pouvons faire pour être de meilleures personnes. Si nous, Mexicains, changeons cette pensée de haine et de colère pour un sentiment d’unité et de respect pour le talent individuel, je pense que nous irons plus loin que nous ne l’imaginions.

