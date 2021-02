Il est temps d’apprendre ce que c’est que de vivre ensemble

Définir l’amour n’est jamais une tâche facile, principalement en raison du fait qu’il est toujours différent selon l’expérience de chaque individu, qui a traversé différentes expériences et sensations de cet amour si célèbre.

Donc, la seule chose que nous pouvons dire, c’est que l’amour est responsable de la création de relations. Tout d’abord, nous apprenons à connaître l’amour dans nos relations familiales, puis dans nos amitiés, et enfin, nous commençons à nous identifier avec quelqu’un qui, à l’avenir, pourra devenir la personne avec laquelle nous vivrons pour le reste de nos vies.

Cependant, l’amour est compliqué. C’est un ensemble de sentiments, qui sont tous internes. Ainsi, nous sommes nous-mêmes les seuls à avoir accès à ces sentiments, étant toujours privés.

Pour cette raison, notre concept de «je suis amoureux» est souvent différent du concept de l’autre. L’autre, dans votre concept, peut simplement vivre un moment d’euphorie ou le désir d’avoir une personne à vos côtés. Cependant, ce n’est pas toujours réel, car le sentiment d’amour varie selon chaque individu.

L’ensemble des sentiments qui définissent l’amour est certainement le mot clé pour que les relations se produisent. Cependant, toutes les relations ne sont pas basées uniquement sur l’amour. Beaucoup croient que pour un grand amour, il est nécessaire de sacrifier sa propre vie personnelle, ainsi que l’estime de soi ou même la dignité. Cependant, ceci, dans la réalisation, n’est rien d’autre que possession. Pour que la relation soit vraiment saine, riche et agréable, certains aspects doivent également être pris en compte, en plus de la forte passion et de l’attraction pour le partenaire.

La vie de couple demande bien plus que l’amour: c’est aussi le respect, l’amitié, le partenariat et la volonté de mener des projets communs. Il est donc clair que l’amour et l’attraction – à la fois physiques et mentaux – deviennent essentiels, mais, de loin, ils ne peuvent pas survivre seuls pendant de nombreuses années.

Alors, souvenez-vous toujours de donner la priorité à la relation que vous entretenez avec votre partenaire, pas à l’amour que vous ressentez l’un pour l’autre. S’il s’agit vraiment d’une relation saine, l’amour et d’autres aspects se rencontreront.