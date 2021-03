Il est temps d’apprendre à contrôler ses émotions

Nous devons apprendre à cultiver le contrôle émotionnel, car si nous n’avons pas ce contrôle, il est très facile de se retrouver dans des situations difficiles que nous générons nous-mêmes. Dans cet espace, l’idée est de vous présenter des solutions pratiques pour faire face à votre manque de contrôle émotionnel. Si vous êtes une personne qui traverse des situations stressantes, se met en colère, traverse des épisodes d’anxiété ou de profonde tristesse, ce texte vous aidera. Au terme de cette lecture, vous serez mieux outillé pour faire face à ces situations.

Bref, la souffrance est la rupture de nos attentes avec la réalité qui se présente. Plus clairement, ce serait, par exemple, lorsqu’un enseignant prépare une classe à présenter à ses élèves. Cet enseignant s’attend à ce que ses élèves adorent sa classe et que ce sera un facteur de différenciation dans leur vie. Cependant, il peut arriver que les élèves n’aiment pas leur classe, alors cet enseignant est déçu de la réponse de ses élèves.

Il se peut que ce professeur ait hâte de tester sa classe et, face à des retours négatifs, cherche à améliorer sa classe. L’événement est toujours le même, mais l’interprétation de l’enseignant a changé. Ainsi, nous ne souffrons pas pour les événements, mais plutôt pour notre interprétation de ces mêmes événements.

Pensées automatiques

Lorsque nous créons l’attente, nous avons plusieurs pensées automatiques qui sont créées avant les événements, cherchant à confirmer les attentes.

Reprenant le même exemple que l’enseignant, devant sa classe, un élève bâille. La pensée de ce professeur est la suivante: « Si vous bâillez, c’est que vous ne l’appréciez pas! ». Cette pensée surgit automatiquement et est une interprétation de la réalité. La fille qui bâille peut être fatiguée ou anxieuse, il y a plusieurs raisons à ce bâillement, mais l’interprétation de l’enseignant est que sa classe n’est pas bonne. Nous devons apprendre à différencier les faits des interprétations que nous avons, à la recherche de preuves corroborantes qui vont à l’encontre de la pensée automatique.

Recherche de preuves

Nous devons être conscients de notre pensée qui déclenche des émotions dérangeantes. Lorsque nous ressentons de la souffrance, nous devons nous demander quelles émotions nous ressentons et quelles pensées nous avons qui nous amènent à avoir de tels sentiments. Lorsque nous identifions la pensée, nous noterons les preuves qui collaborent à la pensée.

Dans le cas de l’enseignant, nous écrivons que l’acte de bâiller peut être la preuve que la classe est mauvaise. Cependant, ce même élève posait des questions en classe et était attentif. En outre, d’autres étudiants ont également demandé. Ce sont des preuves qui ne confirment pas la pensée. Bien sûr, la pensée peut souvent être vraie. Que la classe n’était pas satisfaisante, mais que ce serait l’occasion pour l’enseignant en question de corriger et d’améliorer ses classes.

Faits x interprétations

Nous devons identifier la différence entre les faits et les interprétations. Par exemple, c’est un fait que l’élève a bâillé, mais c’est une interprétation de croire qu’elle n’est pas intéressée par la classe. Les interprétations sont chargées d’émotions et n’indiquent pas les faits eux-mêmes. Nous devons élargir notre vision afin de regarder les faits et vérifier si nos interprétations de la réalité sont cohérentes ou déformées à cause de nos émotions et pensées automatiques.

Ayez un cahier où vous pourrez écrire vos interprétations et les faits qui se sont produits. Au fil du temps, vous pourrez voir combien d’interprétations automatiques vous faites de la réalité sans vous en rendre compte.