Il est temps d’affronter la vérité et de tourner la page de la vie

« Vous devez d’abord réaliser que vous transportez une contrefaçon, une pièce de monnaie contrefaite. Bien sûr, cela le rend triste. Vous avez l’impression d’avoir perdu quelque chose, mais en réalité vous ne l’avez jamais eu. osho

La complaisance nous fait souvent embarquer dans des situations qui ne sont pas très claires, surtout sur le terrain sentimental, et nous ne sommes pas capables de percevoir quand nous nous perdons sur le chemin de l’imaginaire, comme le front d’un carrefour, incapable de gérer correctement certains situations auxquelles la vie nous soumet de temps à autre.

Notez les faux bijoux qui peuplent les coffres d’or de nos illusions, pour pouvoir reconnaître cette pierre précieuse qui s’est perdue au milieu d’une montagne de bijoux sans valeur, le bijou qui représente notre propre âme. Cela ne veut pas dire que quelque chose est réel dans le monde, car après tout, tout est illusoire lorsque nous ne sommes pas éveillés, jusqu’à ce que nous atteignions la bouddhéité.

Cependant, je crois que certaines illusions peuvent être gérables et d’autres non, notamment celles qui nous font totalement perdre dans un enchevêtrement de sentiments et d’émotions sans logique, à cause de la véhémence avec laquelle elles se présentent habituellement, peut-être pour nous réveiller et nous faire remarquer les innombrables faux que nous portons sans nous en rendre compte, nous obligeant à acquérir le courage de changer certains chemins que nous prenons par distraction, ou manque de concentration, ou du coup parce que nous imaginons que notre désir pourrait suffire à avoir ce qui nous semble apporter le bonheur.

Parfois, nous nous embarquons dans des rêves que nous savons d’avance impossibles, un mécanisme de défense que nous érigeons contre une réalité que nous n’aimons pas. Mais il y a un temps pour s’arrêter et regarder tout cela les yeux grands ouverts et le cœur dépouillé de toutes les illusions créées, en plus de bien d’autres, qui après tout, semblent venir de l’extérieur, du hasard, du destin, comme si nous étions pris au piège. A ce moment-là, il faudra se retirer, renouant des liens avec la vérité.

Les illusions nous conduisent souvent sur un terrain dangereux d’amours non partagés, de passions qui nous font perdre la raison et, à ce stade, la situation devient encore plus difficile, la douleur est beaucoup plus subie.

Où est notre courage ? où est notre foi ? Où est l’amour pour nous ? Osho parle de tristesse, sans doute une condition qui nous rend triste. Perdre un faux favorise la tristesse, car les illusions peuvent souvent nous donner d’énormes pics d’énergie auxquels nous sommes viscéralement accros.

Une exultation que l’on sait d’avance totalement irréelle, une chimère qui nous jette quelques instants plus tard dans un abîme d’affliction. Pourtant, on s’y accroche, même en reconnaissant que toute illusion finira, plus ou moins un jour, par la désillusion.

Apprenons à voir la réalité telle qu’elle se présente, même si pour cela nous devons nous égarer à l’intérieur, car alors seulement serons-nous en mesure de nous transformer, en acceptant avec résignation ce qui ne peut être changé. Il faut du courage pour renoncer à des situations ou des relations que la vie nous refuse afin de ne pas finir par nous frapper avec un couteau, nous blesser et nous blesser inutilement.

Parfois, il faut apprendre à tourner la page, tourner le cadran, tourner à l’envers pour franchir le cap et changer le cours de nos vies à la recherche du bonheur qui nous attend, quelques mètres plus loin, sur un itinéraire appelé réalité.