Il est prouvé! Docteur Strange découvert sur WandaVision

Hasbro Docteur Maboul - Jeu de Societe Docteur Maboul - Jeu Educatif - Version Française

Docteur Maboul: jeu de société où le but est de retirer les pièces anatomiques du corps de Sam sans le faire hurler pour gagner de l’argent. Le joueur qui récupère le plus d’argent gagne la partie. Version française. Principe du jeu: chacun à leur tour les joueurs piochent une carte et retire la pièce indiquée sans toucher Les rebords métalliques. Si la sonnerie se déclenche et le nez du patient s’allume, c’est perdu, mais si tu y arrives, tu gagnes le montant indiqué sur la carte ! le joueur qui a gagné le plus d’argent gagne la partie ! 1 joueur ou plus. Temps de la partie: environ 10-15 minutes. Âge recommandé: à partir de 6 ans. Valeur éducative: se concentrer, développer la dextérité. Accessoires inclus: plateau de jeu et une pince, 12 pièces anatomiques (dont un élastique), un sac de rangement en plastique, 12 cartes et les règles du jeu en français. 2 piles AA de 1, 5V requises, piles de démonstration incluses. Vous aimez les jeux de société et partager un moment en famille ou entre amis? Docteur Maboul est le jeu parfait à offrir en cadeau pour les enfants, filles et garçons de 6 ans, 7 ans, 8 ans et plus.