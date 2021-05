Il est prévu de connecter les spin-off de Spider-Man au MCU

En septembre, Sony aura sorti deux films Venom sans même un clin d’œil à Homme araignée. Bien que les deux soient liés à la hanche dans le matériel source de Marvel, l’arrangement actuel de Sony avec Studios Marvel pose un problème pour y parvenir Tom Holland apparaissent dans ce que l’étude prévoit à l’avenir.

Il semble que cela va changer dans les mois à venir, en tant que président de Sony Pictures, Sanford Panitch, dit qu’il y a un plan pour Spidey apparaissent finalement dans des films développés en dehors des studios Marvel.

«En fait, il y a un plan», a déclaré l’exécutif à Variety. « Je pense que maintenant, peut-être que cela devient un peu plus clair pour les gens où nous allons et je pense que quand No Way Home sortira, cela en révélera encore plus. »

Bien qu’il n’ait pas confirmé un camée Spidey dans Venom: Que le carnage soit ni dans aucun des plans définitifs de l’étude, Panitch promeut son « excellente » relation avec le directeur de Studios Marvel, Kevin Feige. Il est même allé jusqu’à admettre qu’il pouvait y avoir «de nombreuses opportunités» pour les deux parties d’interagir.

Toutes les rumeurs ont surgi lorsque le 28 mai, il a été dit que Spider-Man No Way Home inclurait le Sinister Six.

Venom: Let There Be Carnage sortira en salles le 24 septembre, tandis que Spider-Man: No Way Home sortira le 17 décembre.