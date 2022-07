Il est possible que la date de lancement de The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me, qui vient de Supermassive Games, fasse surface en ligne

Jeux supermassifs‘, Until Dawn, est sorti en 2015. Les résultats des personnages ont finalement été décidés par des événements rapides et des décisions prises pendant le jeu.

Depuis lors, la société a produit The Dark Pictures Anthology, une gamme de jeux d’anthologie avec un style de jeu similaire. Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sera le titre de la section suivante.

Depuis le lancement de Dark Pictures Anthology en 2019, Supermassive Games a publié un nouvel opus chaque année. Maintenant que nous savons quand The Devil in Me sortira, nous pouvons nous préparer à son arrivée dans les magasins plus tard cette année.

La date de sortie de The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me n’a pas encore été décidée, même si elle aura lieu cet automne. Il a été officiellement annoncé en octobre 2021. Les deux premiers jeux sont souvent sortis juste avant Halloween, les deux derniers suivant fin octobre.

Selon un récent article d’Aggioranmenti Lumia, la date de sortie prévue du jeu sera retardée d’un mois. Les fuites signalées sont fréquemment publiées sur Aggioranmenti Lumia. C’est ce qu’a dit Lumiya. Le 30 novembre, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sera disponible à l’achat.

Cette date de lancement spécifique semble un peu étrange. Comme nous l’avons déjà noté, les jeux vidéo sont généralement publiés à l’automne, généralement juste avant Halloween, pour profiter de la période festive de l’année.

Étant donné que les jeux vidéo sont généralement lancés le mardi ou le vendredi, le fait que le 30 novembre tombe un mercredi est même inhabituel. God of War: Ragnarok, qui fait ses débuts le mercredi 9 novembre, fait partie des jeux vidéo les plus récents à défier cette perception.

D’autre part, Dark Pictures : The Devil in Me sortira le 21 octobre ; Playstation La taille du jeu a été confirmée plus tôt ce mois-ci. La question de savoir si une source est fiable ou non reste à débattre.