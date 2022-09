Il est peu probable qu’Apple organise un événement de lancement en octobre, lancera des iPad et des Mac via des communiqués de presse

27 septembre 2022 10:13:00 IST

Apple était censé organiser un événement de lancement en octobre où ils lanceraient un certain nombre d’iPad et de Mac à venir, ainsi que l’iPadOS 16. Maintenant, cependant, il semble que l’événement d’octobre d’Apple pourrait ne pas se produire du tout, selon Mark Gruman un expert sur tout ce qui concerne Apple.

En octobre, Apple va probablement lancer deux Mac minis, l’un avec la puce M2 et l’autre avec la puce M2 Pro, et deux MacBook Pro, l’un avec une puce M2 Pro et l’autre avec un M2 Max puce, et deux iPad Pro, l’un de 11 pouces et l’autre de 12,9 pouces, tous deux alimentés par la puce M2.

De plus, Apple devrait également mettre à jour le décodeur Apple TV avec une puce A14 et un boost de RAM. Aucun de ces nouveaux produits n’est un changement majeur pour Apple. Ils obtiendront des spécifications améliorées et une puce qui a déjà été annoncée lors d’un événement officiel en juin à la WWDC 2022.

Gruman dit qu’Apple n’a pas vraiment assez de nouveau matériel ici pour justifier un événement de lancement très soigné, et selon toute vraisemblance, il publiera simplement certains de ces produits en silence, en utilisant des communiqués de presse, plutôt que d’organiser un événement majeur de style iPhone.

De plus, l’absence de teaser ou d’annonce Apple Headset pourrait également rendre moins probable pour l’entreprise de se préparer à un événement d’octobre.

Il y a quelques années, Apple annonçait un nouveau produit presque tous les jours de la semaine. Au lieu de faire un événement, l’entreprise a décidé qu’il valait mieux dévoiler les produits sous forme de communiqués de presse. Dans cet esprit, Gurman pense qu’Apple pourrait faire de même, au lieu de faire un discours.

